Что может быть важнее здоровья и мира?

События последних лет, месяцев убеждают нас, что есть «вечные ценности». Каждый волен относить к ним свое. Но то, что мир, безопасность и здоровье к ним безусловно относятся – факт неоспоримый и не оспариваемый. При этом «каждый сам кузнец своего счастья», что подразумевает под собой заботу о собственном здоровье. Сберечь же его нам помогают работающие в лечебно-профилактических учреждениях республики медики. Это их профессиональный долг. Но и мы не вправе относиться к своему самочувствию как чему-то несущественному, как всегда надеясь на авось и на «само пройдет». Об объединении усилий врачей и пациентов пишут на страницах республиканских печатных изданий, входящих в ГУ «Приднестровская газета, их авторы.

В традиционной тематической полосе «Приднестровья» под названием «Форум. Трибуна общения» публикуется ответ специалистов Минздрава на письмо в редакцию по поводу распространения в мире такого заболевания как «Обезьянья оспа». Сообщается, в частности, какие меры профилактики и предотвращения распространению этого инфекционного заболевания предпринимаются приднестровскими медиками.

Эта же актуальная тема продолжена в газете «Приднестровье» статьей врача-эпидемиолога Александра Печула под названием «Оспа обезьян: нужно ли бояться новой пандемии».

В материале «Когда работа не заканчивается» собственный корреспондент главной газеты республики по Дубоссарскому району публикует очередной очерк о людях в белых халатах. Журналист познакомил читателей со старшей медсестрой сельской врачебной амбулатории, обслуживающей жителей сел Цыбулевка и Гармацкое, Любовью Вербной, а также заведующей ФАПом сел Новая Кошница и Новые Погребы Ириной Кафтей.

Собственный корреспондент газеты «Гомин» по Каменскому району очередной свой материал посвятил работникам местной больницы. Назвал он его «Забота о здоровье – общее дело». Сотрудники Каменской ЦРБ в Год здравоохранения в Приднестровье планомерно работают над повышением эффективности профилактической работы с пациентами.

Еще одна публикация из этого района под названием «Массовый забег в Каменском парке» рассказывает читателям газеты о состязаниях легкоатлетов, соревновавшихся на дистанциях 500 и 800 метров в живописном местном парке. Отрадно, что забег оказался массовым. Особую популярность он имел у молодых людей, пропагандирующих здоровый образ жизни, который, безусловно, укрепляет наше здоровье.

В Приднестровье возобновлена плановая вакцинация детей и взрослых против таких заболеваний как коклюш, дифтерия, столбняк и др. Врачи ждут и взрослых, и детей, ведь прививка – одно из самых эффективных мероприятий по охране общественного здоровья, которая спасает и защищает от многих болезней и инвалидности. Это бесспорное утверждение содержится в статье газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Вакцинация детей, плановая и обязательная во время пандемии».

«Благотворительная акция в Дубоссарах». Так названо очередное газетное сообщение из этого города. Речь в нем идет о благотворительной помощи представителей «Lions Club» Тирасполя и Дубоссар, которые организовали бесплатное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и людей с инвалидностью. Все нуждающиеся были также обеспечены слуховыми аппаратами.

Постоянная рубрика «Коротко о главном» в газете «Адевэрул Нистрян» на этот раз знакомит читателей с перечнем льготников, находящихся на амбулаторном лечении и получающих бесплатные лекарства. Более того, список предполагается расширить. Помимо ветеранов ВОВ в лечебно-профилактических учреждениях необходимыми медикаментами будут также обеспечивать инвалидов-защитников Приднестровья и участников боевых действий в Афганистане.

«Меры по повышению рождаемости». В статье «АН» под этим названием сообщается, что Минздрав планирует обновить клинические протоколы по ведению беременности и родам. В них по поручению Правительства будут включены и полезные рекомендации, разработанные на основе врачебной практики других государств. В числе затронутых в публикации тем значатся также количество коечного фонда по направлению «Гинекология», закупка томографа для педиатрического отделения, МРТ для лечебных учреждений, приобретение оборудования для проведения гинекологического онкоскрининга.