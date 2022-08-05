В поход за здоровьем

Под девизом «Семья Президента за здоровый образ жизни» Вадим Красносельский призывает приднестровцев заниматься физической культурой и спортом, приучать к ЗОЖ детей. Не остаются безучастными к этому государственные служащие.

В августе всех их ждет участие в спортивном событии, инициированном руководителем республики, – гребной регате.

Сейчас все ведомства усиленно готовятся, чтобы не ударить в грязь лицом перед коллегами-соперниками.

К тренировкам приступили и сотрудники министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Первые тренировки были посвящены развитию физических кондиций, сплоченности команды, где от каждого участника зависит общий результат.

Времени до старта осталось совсем немного, а это значит, что предстоит еще много и упорно тренироваться.

И пусть победит сильнейший, а здоровье укрепят все. Ведь олимпийский лозунг гласит: «Главное не победа, а участие».