Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 6 аугуст, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ын моментул кынд о мулциме де нистрень преферэ кэлэторииле песте хотаре, туриштий дин стрэинэтате келтуе тимп ши суме де бань ка сэ се стрекоаре ын сынул натурий дин Нистрения. Де екземплу ын сатул Валя-Адынкэ дин райнул Каменка.

Дин артиколул «Адынчиць ын сынул натурий» вець афла май мулте деталий.

Артишть пластичь дин Русия, Молдова, Украина ши Нистрения партичипэ ла Фестивалул интернационал де пиктурэ ын аер либер «Палета слобозиянэ», ун евенимент уник ын районул Слобозия. Тимп де о сэптэмынэ партичипанций ла фестивал вор визита локурь ши обьекте питорешть дин зонэ ши вор реализа пиктурь ын каре вор реда секвенце декупате дин натурэ.

Дин артиколул «Ын аер либер… ла Чобручиу» вець афла май мулте деталий.

Кондицииле климатиче дифичиле ши инстабиле ау ынчепут сэ скимбе визиуня фермиерилор асупра агрикултурий. Уний агрикулторь ау дечис сэ имплементезе технолоӂия «no till» де прелукраре а солулуй, чея че ынсямнэ кэ ну се интервине делок асупра солулуй декыт прин семэнат. Системул а ынчепут сэ фие рекомандат ын Нистрения ын ултимий ань, дар практика есте куноскутэ де зечь де ань, ачаста фиинд апликатэ пентру а протежа солул де ерозиуне, пьердеря де хумус ши де алте прочесе негативе.

Дин артиколул «Агрикултурэ еколоӂикэ ла Красногорка» вець афла май мулте деталий.

Министерул Агрикултурий ши Ресурселор Натурале а трансферат пе контуриле продукэторилор агриколь 3 милиоане 691,7 мий де рубле ын калитате де субвенций пентру лаптеле ливрат дин априлие пынэ ын юние а ачестуй ан спре прелукраре индустриалэ.

Дин артиколул «Чирка 3,5 млн де рубле… пентру лаптеле ливрат» вець афла май мулте деталий.