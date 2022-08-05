У суботньому номері газети «Гомін» 06 серпня ви зможете прочитати:

Ура! День Нептуна!

Останньої неділі липня в Рибниці на міському пляжі з неабияким розмахом відзначили День Нептуна, свято давньоримського бога, володаря морів та водних потоків. Організатори заходу підготували велику естрадно-ігрову програму, що включала театралізовані вистави, флешмоби, різноманітні змагання та конкурси, учасників і переможців яких незмінно відзначали призами.

Стор. 4.

Талановита людина талановита в усьому

Гарну ювілейну дату – 80 років від дня народження – відзначив відомий у республіці промисловець, патріот-життєлюб, гуморист, журналіст і художник Євген Нилович Пушняк.

Про ювіляра читайте на стор.7.

Поетами народжуються, ораторами стають

(Розвиток зв’язного мовлення в 11-му класі)

Безмежно красивий, загадковий і невідомий світ дорослого життя. Яким він буде для випускника? Які радощі чи випробування готує для молодої людини? Приголубить чи примусить страждати, коритися долі? Любитиме, як люблять батьки, чи кине на поталу ворогам? Буде опікуватися та підтримувати, чи готуватиме все нові й нові перепони?..

Матеріал для учителів та учнів читайте на стор. 9.

Два тижні в «придністровському раї»

(з рубрики «Нам пишуть»)

Недавно нам із чоловіком пощастило відпочивати в здравниці міста Кам’янки, славнозвісному санаторії «Дністер». Ми вперше попали туди й нашому здивуванню не було меж.

Враження від відпочинку подружжя Анастасії та Аркадія Спориш – мешканців селища Маяк, Григоріопольського р-ну, читайте в їхньому листі до редакції на стор. 12.