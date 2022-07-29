Подписано положение о порядке выплат единовременной помощи родителям первоклассников.

Напомним, деньги выделила компания «Шериф». Они уже поступили на счета республиканского бюджета. Одному из родителей первоклассника выплатят 1610 рублей — сумма равная 100 долларам США по официальному курсу.

Заявление на выплату можно заполнить в школе или дома самостоятельно. Их принимают в школах уже сегодня и до 5 августа включительно. После проверки заявки направят в Минфин, затем средства поступят на счета родителей до 10 августа.

Важно: Те, кто не успеет подать заявки вовремя, смогут получить средства в сентябре.

Заявление на выплату