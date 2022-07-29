Анонс газеты «Приднестровье» на 30 июля

Нынешний год для Приднестровья юбилейный. 29 июля отмечается в республике как день ввода миротворческих сил в зону молдо-приднестровского вооружённого конфликта, 30-летие начала миротворческой операции на Днестре.

Корреспондент главной газеты республики Павел Миров представляет на страницах субботнего номера интервью с сопредседателем Объединённой контрольной комиссии от Приднестровья Олегом Беляковым. Читатели узнают, в чем заключается уникальность миротворческого формата, в каких условиях несут службу воины-миротворцы и с какими вызовами столкнулась миссия в наши дни.

Также в номере зарисовка «Воины — психологи» об Ярославе Николаевиче Исаке. Он был одним из первых российских миротворцев на приднестровской земле. Наш край его очаровал настолько, что после увольнения из рядов Вооружённых сил России он переехал в Приднестровье, где впоследствии создал Роту почётного караула.

28 июля исполнилось 108 лет с начала Первой мировой войны, в воскресенье отмечается день ВМФ. Газета «Приднестровье» решила объединить две эти темы и подготовила рассказ о действиях русских моряков на Дунае. Повествование «Торпеды, выстреливаемые дверной щеколдой» основывается на воспоминаниях одного из них Василия Григоренко, опубликованных в журнале «Морской сборник» в 1916 году.

«А годы как птицы летят. Уже и 80 стукнуло ему. А он по-прежнему по-юношески влюблён в родное Приднестровье и своих земляков. Сегодня с юбилеем его поздравляют друзья, знакомые, РОО «ОСТК Приднестровья», в составе которого он активно продолжает трудиться. Поистине, легендарная личность, без него Тирасполь не представляю», — так пишет газета о замечательном производственнике, руководителе и общественнике Евгении Ниловиче Пушняке.

«С такими как Людмила Домбровская находишь общий язык с первых минут знакомства. Как будто вы старые добрые приятели и нет необходимости подбирать слова, чтобы быстрее наладить контакт. Она открыта для всего нового. Она – веселая и энергичная. Она – «зажигалка» и душа компании. А еще Людмила или, как ее все называют Люся, очень талантливая и творческая личность. У нее прекрасные вокальные данные, которые не могли остаться незамеченными. В этом году Людмила Домбровская успешно прошла национальный отбор и выступила на сцене Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в белорусском Витебске». Подробнее расскажет Инна Якименко в публикации «Я продолжу свой путь…»

Погружение в глубь истории самым невероятным способом – посредством изучения языка. Разговорная речь – как машина времени… Если хотите узнать больше, ознакомьтесь со «Словарем старого тираспольчанина».

Не сидится на месте, когда в душе – Том Сойер. Наши дети в чем-то смышленее и наблюдательнее, особенно когда дело касается шалостей, самоутверждения, всевозможных комбинаций и хитросплетений. «Научу всему, что сама умею» — в одноименном материале.

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