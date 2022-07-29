У суботньому номері газети «Гомін» 30 липня ви зможете прочитати:

У мирі та злагоді понад два століття

У Григоріополі широко відзначили ювілейну 230-ту річницю заснування міста. До святкових подій залучилися Президент Вадим Красносельський із дружиною. Стор.5.

Екологічна акція на Кургані Слави

На Дубоссарському Кургані Слави активісти Загальнопридністровського народного форуму (ЗНФ) організували екологічну акцію, щоб урятувати молоді деревця від посухи. Крім дерев, юнаки та дівчата полляли декоративні кущі та квіти. Подія відбулася за підтримки держадміністрації міста. Стор. 6.

Ода коханню

«Іще не вечір», – саме так хочеться сказати коханій людині замість слів прощання. Художник Валерій Куліченко присвятив своїй коханій Анаїт Арташівні, яка передчасно пішла з життя, цілу виставку з 65 робіт. У кожному жіночому образі на полотні та гобелені – вона, але вже у вигляді натхнення, яке не залишає. Стор.7.

Єврокубкові успіхи ФК «Шериф»

Столичний футбольний клуб продовжує виступати в футбольних клубних змаганнях Старого світу.

Суперником придністровського колективу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів став словенський «Марібор». Першу гру тираспольчани провели на виїзді 19 липня. Матч пройшов при повній ігровій перевазі «Шерифа». Наші футболісти створили більше моментів, але гра закінчилася з рахунком 0:0. Стор. 8