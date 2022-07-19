Если я заболею, я к врачам обращусь…

Заботиться о собственном здоровье – наша первейшая обязанность. Нам твердят об этом все. И в первую очередь медики, которые уверены, что профилактика потенциальных заболеваний в состоянии уберечь нас от их негативных последствий. Иными словами, забота о здоровье и самочувствии – забота общая. Об этом же пишут и журналисты трех республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

В летний оздоровительный сезон как нельзя кстати для читателей пришлась статья газеты «Приднестровье» под названием «За буйки не заплывать!». В ней они найдут рекомендации по оказанию пострадавшему первой неотложной помощи.

Острая боль в правом боку может сигнализировать о самых разных недугах. В их числе и воспаление червеобразного отростка слепой кишки – аппендицита, утверждает врач-хирург высшей категории Геннадий Раду. Своими рекомендациями он делится с пациентами в материале под заголовком «Боль в животе».

Собственный корреспондент газеты «Приднестровье» по Дубоссарскому району знакомит читателей печатного издания с ситуацией, которая сложилась с обеспечением населения и лечебных учреждений города и сел медикаментами. Этому посвящена публикация «Как живешь, фармацевт?».

«ВИЧ – уже давно не приговор». Такой вывод сделал автор публикации в газете «Гомин», после того как принял участие в заседании круглого стола на тему «Стратегия консолидации усилий как компонент противодействия распространению ВИЧ-СПИД инфекции в ПМР». Его проведение было организовано непосредственно во всемирный день памяти умерших от СПИД.

В профессиональный праздник медицинских работников сотрудники «Гомина» посвятили этой теме несколько материалов. Первый из них под названием «Защитник Приднестровья, заслуженный врач ПМР» рассказывает о трудовом пути врача от Бога Анатолия Шпеко. Он бережет здоровье земляков в Каменской районной больнице.

Второй – «Наше здоровье зависит от каждого» информирует читателей о прошедшем в республиканском кожно-венерологическом диспансере «Дне открытых дверей».

В одном из номеров «Гомина» газетчики решили просветить читателей в отношении того, как оказать первую неотложную помощь попавшему в беду человеку. Эту статью они назвали «Помощь в экстренных ситуациях». А специальный материал под названием «Постороннее тело в дыхательных путях: первая помощь» они посвятили алгоритму действий в такого рода чрезвычайных ситуациях.

Журналисты газеты «Адевэрул Нистрян» в очередной раз обратили внимание читателей на пагубность для здоровья такой вредной привычки как курение. Свои аргументы они изложили на примере курильщика Вячеслава. Он не раз пытался бросить курить, дается ему это тяжело, хотя он и знает об опасности, понимает, что табачный дым губительно сказывается на его здоровье. О человеческих метаниях – в статье под названием «День без курения».

Эта тема продолжена в публикации «Здоровье в наших руках». Она рассказывает о прошедшем в столичном парке «Победа» мероприятии под названием «Выставка здоровья». Оно было приурочено к Всемирному дню без табака. В рамках акции желающим обменивали спички и зажигалки на конфеты. Тем самым демонстрировалась реальная альтернатива вредным привычкам.

Реализация государственной программы иммунизации населения с целью улучшения эпидемиологической ситуации в стране находится на постоянном контроле органов власти. Особое внимание при этом уделяется борьбе с туберкулезом. Как констатирует автор статьи в газете «Адевэрул Нистрян» «Медицинская поддержка и социальная защита», радует тот факт, что растет число пациентов, делающих флюорографию.

Эта же тема нашла отражение в статье «Адевэрул Нистрян» под названием «Под опекой государства – здоровье людей». В ней констатируется: в 2021 г. был проделан значительный объем профилактической работы по предотвращению заболевания туберкулезом. Кроме того, установлено, что 75 тыс. приднестровцам было проведено цитологическое исследование для выявления начальной стадии онкологических заболеваний. Проводится также плановая иммунизация населения от инфекционных болезней.

«Поезд здоровья». Так назван опубликованный в «Адевэрул Нистрян» материал, рассказывающий о ходе выездных консультаций врачей, проводящихся в рамках Года здравоохранения. На этот раз «поезд здоровья» доехал до сел Каменского района. Желающие получили бесплатную консультацию узких специалистов.