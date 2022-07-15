Анонс газеты «Приднестровье» на 16 июля

В свежем субботнем номере издания в канун праздника приднестровских металлургов: рассказ о работе сталеваров Рыбницкого ММЗ, воспоминания о Бендерской трагедии летом 1992 года, публикации о туристических местах Приднестровья и, конечно, истории про замечательных людей.

Кто не был на Молдавском металлургическом заводе, не может даже представить, как это громадное предприятие поражает воображение. Недаром сюда организуют «огненные» туры – промышленный туризм стал еще одной визитной карточкой Рыбницы. Даже остывшая печь удивляет своими габаритами, а работать на такой «махине» под силу только настоящим богатырям. Ко Дню металлурга корреспонденты побывали в самом сердце промышленного гиганта Приднестровья.

Исторической науке доступны самые разные масштабы: события рассматривают во всеохватности или приближают отдельную деталь. У нас есть возможность больше узнать о Бендерской трагедии благодаря воспоминаниям защитников Приднестровья. «Бендерский дневник» Игоря Алладина рассказывает об обороне города в самый непростой период.

Патриот и меценат, ученый и производственник, основатель многоотраслевой корпорации, яркий лидер, единственная привилегия которого, – много работать. Все это — грани одного человека – президента компании ИнтерЦентр Люкс Анатолия Ивановича Дзерновича. О нем, накануне юбилея, рассказ корреспондента газеты «Дело всей жизни».

На картине Репина «Запорожцы» есть человек с острым, проницательным взглядом. Это кошевой атаман Иван Серко, немало сделавший для освобождения южнорусский земель от иноземных захватчиков. Моделью художнику послужил человек не менее известный, генерал Михаил Драгомиров, также участник русско-турецких войн. История человека из «Запорожцев» — в постоянной рубрике газеты «Созвездие имен».

«Этот грек слишком много о себе думает: налаживать мосты – дело плевое, – не без зависти говорили о нем османские военачальники. – Мы идем вперед, чтобы их уничтожать». Так начинается художественный очерк о Мимаре Синане – великом турецком зодчем, который попытался обмануть время, а также строил Бендерскую крепость в османский период города на Днестре.

В Приднестровье немало мест, которые стоит посетить. Одно из них – уникальный природный парк им. Д. К. Родина в селе Чобручи Слободзейского района. Совсем недавно он открылся после реконструкции. Что там можно увидеть и чем восхититься, узнаете, прочитав статью Инны Якименко «Добро пожаловать в храм природы».

Авторские размышления о том, как не растерять умение видеть хорошее, читатели найдут в рубрике «Личное отношение» в материале «Красота в глазах смотрящего».

Жаркое лето — время окрошки. Какие продукты необходимы для этого блюда и какова на них цена, если покупать на центральном рынке в Бендерах, в материале «Сколько стоит окрошка?».

Перенесемся на один вечер в Узбекистан и приготовим их национальные блюда. В Узбекистане самым главным блюдом, пожалуй, является плов. А к плову там всегда подают лепешки, нагут и его, салат шакароб. В переводе с узбекского и таджикского языков «шакар» — сахар, «об» — вода, сок. Особенностью этого салата является его тончайшая нарезка. Полный рецепт — в рубрике «География приднестровской кухни».

Традиционно в номере гороскоп, история одного дня и прогноз погоды на неделю.