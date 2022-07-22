Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 23 юлие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Чоколата есте уна динтре челе май популаре ши деличиоасе десертурь. Ле есте пе плак ну доар копиилор, дар ши матурилор. Алиментул дулче ыл гэсим ын орьче магазин, дар каре е, тотушь, калитатя луй? Ынтребаря ар требуи сэ ле деранжезе, ын примул рынд, пе мэмичь, атунч кынд еле читеск концинутул деличиулуй пе амбалаж. Динтре ачесте мэмичь фаче парте ши интерлокутоаря мя, Дария Шевченко, локуитоаря орашулуй Тираспол.

Ын артиколул «Деличиу де калитате ши атрактив ла концинут» вець афла май мулте деталий.

Бендеряна Наталия Дамаскина, ла о вырстэ ынкэ тынэрэ, едукэ дежа чинч копилашь – трей бэець ши доуэ фетице. Деши лукрязэ зилник думняей гэсеште форце ши тимп сэ ле акорде мэкар кыте ун пик де атенцие фиекэруй. Реушеште сэ ле зикэ ын парте кэ есте чел май бун ши май юбит копил. Афекциуня ши драгостя пэринцилор се ымпарте, ынсэ ну се ымпуцинязэ. Зымбетеле ши бунэтатя се ымпрэштие, ынсэ ну се рисипеск.

Ын артиколул «Фамилия — извор де юбире ши респект» вець афла май мулте деталий.

Страда Сорокин дин Дубэсарь ымь есте бине куноскутэ, пентру кэ мерг дес ла Нистру пе ачест друм версант. Ну пот спуне кэ артера дезаструоасэ ымь продуче плэчере кынд мэ плимб. Фэрэ асфалт, пават доар ку пьетриш, дупэ плой стратул де сус ал друмулуй ера адеся спэлат де апэ, фэкынд астфел депласаря пе друм проблематикэ. Кыт де грей ау фост тоць ачешть ань пентру оамений де пе страда Сорокин, каре зи де зи требуяу сэ мяргэ ла мункэ, ла шкоалэ пе ачест друм спарт. Дар кинул лор с-а терминат.

Ын артиколул «Друмуриле дин бетон – о солуцие модернэ ши економикэ!» вець афла май мулте деталий.