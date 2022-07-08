У суботньому номері газети «Гомін» 09 липня ви зможете прочитати:

Порт у Бендерах: робота на Дністрі

Напередодні працівники Бендерського річкового порту відзначили своє профе- сійне свято. Флот на сьогодні є невіддільною складовою транспортного комплексу республіки.

Про історію та сьогодення підприємства читайте на стор.4.

Історії про любов і не тільки

Для того, щоб посилити віру людей в необхідність зміцнення сімейних уз, було створено свято – День сім’ї, любові та вірності.

Щороку 8 липня заведено вітати всіх членів родини та бажати їм сімейного затишку, щастя та благополуччя.

Придністров’я широко відзначає цю подію. Відбуваються культурні заходи, концерти, та найважніше з усього – ушановування подружніх пар, які прожили довге спільне життя, зумівши зберегти теплі стосунки. Прикладом для молодих можуть стати розповіді про столичні сімейні пари, які відзначили піввікові ювілеї.

Читайте про них на стор. 7.

Ви чули, як лаванда шепотить?

При слові «лаванда» більшість з нас уявляють приголомшливі безкраї поля з романтичної листівки, виданої десь у французькому Провансі.

Дехто згадає вишуканий парфум або заспокійливі пахощі вечірньої ванни. І тільки ті, хто не полінувався попри неймовірну липневу спеку вибратися до села Гояни під Дубоссарами, зміг доторкнутися власноруч до цього дива природи, вдихнути витончений аромат і, нахилившись до самої квіточки, почути, як лаванда шепотить.

Про свято лаванди на полях Придністров’я розповідь на стор. 12