Анонс газеты «Приднестровье!» на 9 июля

В свежем субботнем выпуске издания: воспоминания о трагическом лете 1992 года, конкурс журналистов «За республику», рецепты счастливой семейной жизни и другие интересные материалы.

В публикации, посвященной Дню семьи, любви и верности, читатели вместе с журналистом смогут порассуждать о том, какими разными бывают семьи и что их все-таки объединяет. Какие семейные ценности остаются важными для людей из года в год, из века в век. Также автор материала в продолжение темы расскажет об одной вполне конкретной приднестровской семье, где растет трое детей. Их мама поделится с читателями издания своим рецептом счастливой семьи.

Исторической науке доступны самые разные масштабы: события рассматривают во всеохватности или приближают отдельную деталь. У нас есть возможность больше узнать о Бендерской трагедии благодаря воспоминаниям защитников Приднестровья. «Бендерский дневник» Игоря Алладина рассказывает об обороне города в самый непростой период.

Союз журналистов Приднестровья объявил конкурс на лучшее журналистское произведение года. Он называется «За Республику!». В общественную творческую организацию уже поступают работы, и одну из них под названием «Кружка кваса» и публикует газета. … «Подойдя к продавщице, я попросил её налить нам по кружке квасу. Мне казалось тогда, что вкуснее напитка я в жизни не пил. Даю ей деньги, а она их не берёт. Заплакала. Наливает ещё по кружке и говорит: » Пейте хлопцы на здоровье. Мой муж тоже в Бендерах воюет. Только держитесь там! Мы с вами!» Потом встала со стула и решительно добавила: «А знаете, что? Цепляйте бочку к машине и везите её туда, к себе.»- вот, что пишет автор Владимир Денисенко. И так хочется узнать эту историю до конца.

В рубрике «Это наша с тобой биография» газета рассказывает о 2019 годе, в котором много позитивных событий. Неважно, кто у нас в гостях: немцы, венгры, украинцы, россияне – мы всем рады и ко всем относимся с гостеприимством.

В столице продолжается общественная полемика вокруг сквера на пересечениях улиц Правды и Федько. Редакция продолжает держать руку на пульсе событий.

Половина лета позади. С одной стороны – грустно, а с другой – еще целых полтора месяца впереди. А значит продолжаем спать до обеда, неспешно завтракать, когда у взрослых обед, ходить на речку, гулять с друзьями, смотреть любимые сериалы. Словом, получать удовольствие от отдыха. Заслужили. А газета «Приднестровье» постарается немного разнообразить досуг и разбавить активный отдых интеллектуальным. В субботнем номере маленьких читателей ждут занимательные задания, сказка про кота Батона и барсука Лёню, веселые стихи про море и много интересного.

Сейчас почему-то не модно любить шелковицу. С каким-то пренебрежением все относятся к ней. Редко увидишь ребенка, не говоря уже о взрослом, стоящим под тутовым деревом и поедающим его сочные и сладкие плоды. О том, какое было отношение к этой ягоде раньше в зарисовке Инны Якименко «Шелковично-земляничные воспоминания».

О будущем печатных СМИ не высказался только ленивый. Мнений много. Одни считают, что перспектив нет и не предвидится, другие уверены, газета будет жить и развиваться. Своими мыслями по этому поводу делится и корреспондент газеты «Приднестровье» в заметке: «Пресса под прессом».

Традиционно в номере киноафиша, история одного дня, гороскоп и погода.