Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 9 юние, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Дакэ в-аць сэтурат де капиталэ ши атракцииле туристиче дин вечинэтатя ей, дакэ дориць сэ визитаць чева ноу ши сэ порниць ла друм, есте дестул де греу сэ гэсешть пе териториул републичий о алтэ локалитате ку о историе атыт де богатэ ши фуртуноасэ ка Каменка. Сателе районулуй те вор адемени прин питорескул сэу, прин история ши монументеле натурале, дар ши архитектурале. Деч, вэ пропунем о мини турэ туристикэ, сперынд кэ вом атинӂе струнеле куриозитэций воастре ын артиколул «Атракций туристиче ку ун вино ынкоаче».

Путерникэ, амбициоасэ, куражоасэ ши ку мулте скопурь, спре каре се мишкэ ку пашь мичь, дар сигурь. Тоате ачестя се реферэ ла Анастасия Афанасий, каре аре абя 8 анишорь, дар дежа штие че дореште ши спре че аспирэ. А партичипат ла компетицииле де таеквондо дин Молдова ши а ревенит ку медалия де аур.

Дин артиколул «Сукчесул се клэдеште ку пашь мичь» вець афла кум а ажунс ын ачест ӂен де спорт.

Вара есте анотимпул кончедиулуй ши ваканцей. Копиий, адолесченций, тинерий ши адулций петрек мажоритатя тимпулуй ын аер либер, ын сынул натурий ши нумэрул визитаторилор библиотечилор скаде вэдит. Рестрикцииле дин кадрул пандемией де коронавирус ла фел ау инфлуенцат негатив абонаций. Еширя дин ситуацие ау фост сэлиле де лектурэ ын аер либер, чел пуцин ын орашул Рыбница. Ын артиколул «Вениць ла ынтылнире ку приетений дин копилэрие!» вець афла май мулте деталий.

Портул флувиал дин Бендер есте о ынтреприндере де стат, каре, ынчепынд ку 1 юлие а трекут ын субордонаря Министерулуй Дезволтэрий Економиче, фиинд о ынтреприндере де аутоӂестиуне, адикэ «трэеште» пе чея че кыштигэ. Ла моментул де фацэ флота флувиалэ — навеле, макаралеле мобиле сынт гата пентру а фи пусе ын функциуне, пентру навигацие. Ачаста се ва ынтымпла ын аугуст- септембрие ши ва дура пынэ ла сфыршитул анулуй. Александру Ильич Брынзан, шефул сервичиулуй де експлоатаре а САТД «Портул флувиал Бендер», вине ку карева деталий ла темэ ын артиколул «Портул флувиал дин Бендер: зиуа де азь ши де мыне».