Анонс газеты «Приднестровье» на 2 июля

На календаре уже июль. В первом субботнем выпуске месяца читатели главной газеты республики узнают о том, как живет Бендерский порт, чьи сотрудники в это воскресенье отметят профессиональный праздник, познакомятся с соперником футбольного клуба «Шериф» из г.Мостар, вместе с писателем Эммануилом Бланком пройдутся по улицам старого Тирасполя.

Первое воскресенье июля — День работников речного флота. В преддверии этого профессионального праздника корреспондент газеты побывал в Бендерском речном порту. О том, как сегодня, несмотря на многочисленные трудности, работают приднестровские речники — в материале «Сохранить флот». Примечательно, что они сегодня имеют заказы и из-за рубежа, а прошлый год закончили с хорошей прибылью.

Еще каких-то пятьдесят-шестьдесят лет назад профессии работников торговли были не так многочисленны и сводились, в основном, к продавцам, кассирам, экспедиторам, бухгалтерам. Но эта отрасль становится все более востребованной, внедрение компьютерных технологий создает предпосылки для развития торговых сетей, новых форм продаж. Тираспольский техникум коммерции старается готовить специалистов торговли такими, каких требует нынешняя экономика и население. При это не отбрасывает опыт старших, в прошлом ведущих работников отрасли, заложивших основу профессии дарить людям радость.

Бюст Кутузова по праву венчает «Пантеон русской славы» у стен Бендерской цитадели. О легендарном полководце, выбравшем самую неожиданную тактику… – в материале «Кутузов – имя нарицательное».

«Я его знал давно. Жили в одном доме и даже в одном и том же подъезде, у нас были общие знакомые. И интересы тоже, ведь разница в возрасте в несколько лет ничего не значила. Это потом он переехал жить в Москву, окончил аспирантуру, стал кандидатом технических наук. Еще и писателем, автором десятка книг. Он — финалист Национальной литературной премии «Писатель года» за 2021год, учрежденной Российским союзом писателей», — такими словами начинает свой материал корреспондент газеты Александр Добров. А дальше, с разрешения автора, издание публикует один из рассказов Эмануила Бланка «Запах Днестра», посвященный Тирасполю.

Страничка для людей серебряного возраста «Мои года – мое богатство» полюбилась многим читателям. В редакцию стали поступать от пенсионеров письма, телефонные звонки, темой которых является сама их жизнь. Вот и эта подборка материалов словно лакмусовая бумажка отражает интересы, заботы, желания людей пожилого возраста.

6 июля начинается новый футбольный сезон. «Шериф» отправляется в Боснию, чтобы сыграть в первом раунде ЛЧ с «Зриньски» из города Мостар. Об этом клубе расскажет республиканская газета.

Очередные размышления корреспондента Татьяны Астаховой-Синхани на тему того, какую журналистику считать элитной. Об этом в рубрике «Заметки на салфетке» в публикации «Я работаю в газете…»

В рубрике «День в истории» читатели узнают о таком воздушном корабле как дирижабль, кто его создал и каким был первый полет нового судна.

Традиционно в номере гороскоп, календарь магнитных бурь на июль и приметы второго месяца лета.