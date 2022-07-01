У суботньому номері газети «Гомін» 2 липня ви зможете прочитати:

Яку дорогу обрати?

Цим питанням щорічно задаються випускники шкіл, яким, хочеш-не-хочеш, а доводиться обирати свою доленосну стежку у доросле життя. Підтримати юних та необізнаних на шляху до самостійності приходять дорослі, які організують різні тематичні заходи. Одним з них став «Ярмарок професій».

Які спеціальності могли обрати столичні випускники 9-х та 11-х класів на ярмарку вакансій розповідаємо на стор. 5.

Ярмарок вихідного дня

Держадміністрація Рибницького району та міста Рибниці прийняла рішення відновити Ярмарок вихідного дня. Проводиться він майже в центральній частині міста, на вулиці Леніна.

Про перебіг подій на ярмарку читайте на стор. 4

Спорт – для всіх

Унікальна інклюзивна спартакіада відбулась у самому центрі Бендер. Учасниками веселих та захопливих змагань стали люди з особливостями здоров’я – вихованці Республіканського реабілітаційного центру. Захід організував фонд «Світ рівних можливостей» спільно з державною адміністрацією міста Бендери.

Про цікаві та захоплюючі змагання читайте на стор.6

Липень косить і жне, довго спати не дає

Другий місяць літа — дуже плідний для дачників і садівників. Саме тепер активно прополюють і удобрюють город, прибирають бур’яни, проріджують червневі посадки. Багато овочів і фруктів дозрівають в липні і радують нас свіжими плодами.

Поради садівникам та городникам читайте на 12 сторінці газети.