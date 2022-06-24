У суботньому номері газети «Гомін» 25 червня ви зможете прочитати:

За мехатронікою – майбутнє Придністров’я

Агропромислова галузь Придністров’я гостро потребує фахівців нової генерації – мехатроніків.

Педагог з великої літери

Випускниця Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, викладач української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії в Республіканському українському теоретичному ліцеї-комплексі – все це про неї, про вчителя з великої літери.

З історії духовної культури

За рішенням Синоду Православної церкви Молдови, 2022-й оголошений Роком пам’яті преподобного Паїсія Величковського з нагоди 300-річчя від дня народження святого.

Профілактика алкоголізму, наркоманії та паління

Проголошуючи 2022-й Роком охорони здоров’я, Президент Вадим Красносельський поставив перед всією республікою головну мету – поліпшити якість медичного обслуговування населення.

Гидирим запрошує туристів

В республіці вже є чимало місць, які виявляться цікавими для придністровських і закордонних туристів. Гидиримський музей селянського побуту – один із яскравих тому прикладів.