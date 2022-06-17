Анонс газеты «Приднестровье» на 18 июня

Специальный субботний выпуск главной газеты республики посвящен трагическим дням июня 1992 года – 30-летию Бендерской трагедии. Не забыли журналисты и людей самой мирной профессии – медицинских работников, которые будут отмечать в воскресенье свой профессиональный праздник. Так уж совпало. Люди этой профессии всегда на передовой.

Исторической науке доступны самые разные масштабы: события рассматривают во всеохватности или приближают отдельную деталь. У нас есть возможность больше узнать о Бендерской трагедии благодаря воспоминаниям защитников Приднестровья. «Бендерский дневник» Игоря Алладина рассказывает об обороне города в самый непростой период.

Героическими людьми, которые тем трагическим для Бендер летом встали на защиту города, были не только приднестровцы. Среди них и иркутский казак Евгений Медведев, впоследствии написавший повесть о событиях 92-го года – «За други своя». В ней он рассказывает о своем отпуске летом 92-го года в Бендерах, гибели 22 июня в бою за город забайкальского казака Олега Халтурина. Эти очерки Евгений специально прислал для нашей газеты. «Нужно, чтобы знали и помнили», — такими словами сопроводил он свое письмо в Приднестровье. Читателям предлагаются очерки «Нас осталось только трое» и «Помнят не только гранитные плиты».

Воспоминания о герое-защитнике Иване Лебединском, который проживал в городе Рыбница. 30 лет назад он и другие отважные солдаты встали на защиту Приднестровья, отражая широкомасштабную агрессию Республики Молдова. О том, каким был Иван Митрофанович, о его нелегкой судьбе по рассказам самых близких людей, в зарисовке «Герой, патриот, приднестровец».

Письмо матери – это особое письмо. Такое пришло в эти дни в редакцию газеты. Письмо это было от Анны Нестеровны Новиковой. В нем – стихи о событиях 1992 года и рассказ о ее сыне Саше, который погиб во время войны в Приднестровье. Историю одной короткой, но очень честной жизни вы найдете в материале «Погиб в 1992-м. Жив в памяти до сих пор. Навсегда».

Как известно, история не имеет сослагательного наклонения, а произнесенные значимыми фигурами слова, могут как повлиять на ее ход, так и кануть в Лету. Оценить их значимость смогут только потомки. В рубрике «Сказано-1992» цитаты известных политиков того времени о событиях в Приднестровье.

Традиционно, с советских времён, в третье воскресенье июня профессиональный праздник отмечают медики и фармацевты. О первых в средствах массовой информации, особенно в коронавирусные времена, много писали. Но фармацевты остались в тени. А ведь без них не было бы медицины. Это начинаешь осознавать сейчас, когда возникли серьёзные проблемы с доставкой в республику грузов из-за рубежа. Коснулось это и медикаментов. Меж тем, кое-что из лекарственных препаратов мы можем производить у себя. О том, как это делается, а заодно и о том, какие проблемы подстерегают наших фармацевтов на каждом углу, в рубрике «здравоохранение».

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20 лет коллектив Дубоссарской ЦРБ возглавляет главный врач Александр Викторович Асмолов. Свой путь в медицину он избрал ещё в школе. А всего у него 35 лет непрерывного стажа, на одном месте работы – это Дубоссарская ЦРБ. И для него это – не только образ жизни, как мы говорим о преданных своему делу профессионалах. Это – его жизнь.

Компетентность, целеустремленность, неиссякаемая энергия – таковы, по мнению коллег-общественников, черты Владимира Емельянова, руководителя РОД «ОСТК Приднестровья». На днях Владимир Иванович отметил юбилей. Об одном из представителей славной плеяды отцов-основателей республики – в материале «Человек, неотделимый от своей страны».

В Бендерах состоялась презентация сборника в двух частях. Он издан в количестве 500 экземпляров. В толстом переплете на отличной бумаге. На глянцевой обложке изображена стена, на ней — следы от пуль. Больше ничего говорить не нужно. Бендерчане все помнят. Многое помнит и архитектура города. А матери, сестры и дочери, потерявшие своих мужчин в той войне, хорошо знают, что время не лечит. Потому и книга эта не могла не случиться. Книга «Эхо девяносто второго». О ней – в публикации нашего корреспондента «Чтобы никто не смог переписать историю».

По всей республике проходят встречи, концерты, презентации книг, показы фильмов, посвященных тому году, когда на нашу землю пришла беда. И сегодня, спустя 30 лет, мы помним. Помнить, значит, жить на своей земле. Помнить, значит, уважать свою историю. Помнить, значит, признавать еще один факт приднестровской идентичности. Память о 92-м сплачивает нас, объединяет даже тех, кто расходится в большинстве жизненных принципов. Авторские рассуждения о том, что стоит, оглядываясь назад, все же не переставать смотреть вперед, в мирное будущее, читайте в материале «92-й. Помним».

Традиционно в номере: история одного дня и проект «Снимки, опалённые войной».