Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 25 юние, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ын ролул царулуй — ун ынвэцэтор де математикэ. Ын чел ал луй Шурик — ун студент де ла медичинэ. Ымпэрэтясэ ку нумеле Марфа — фризерица дин сат. Ын чел май карисматик рол – чел ал луй Милославский – ун антрепренор дин локалитате. «Царул шь-а скимбат професия» ын сатул Фрунзе. Деталий гэсиць ын артиколул «Вэ инвитэм ла спектаколул «Царул ышь скимбэ професия».

Соций Берчук, антрепренорь дин сатул Подойма, районул Каменка, деобичей, се скоалэ ку ноаптя ын кап, де доуэ орь пе сэптэмынэ паркург ун друм де апроксиматив 172 километри спре капиталэ, пентру а прокура марфа нечесарэ, пе каре ындатэ ла ревенире о пуне ын вынзаре. Ей сынт тотодатэ ши вынзэторь, пентру а фи май апроапе де кумпэрэторь. Ревин акасэ дупэ ора 14:00 ши, дупэ о паузэ модестэ, дин ноу се апукэ де лукру — дежа ын калитате де господарь ай касей, каре, десигур, ау грэдинэ ши анимале доместиче. Деталий гэсиць ын артиколул «Афачере ку витамине сезониере».

Одатэ ку ынчеперя сезонулуй естивал, оамений алег сэ-шь петрякэ тимпул ла плажэ, ла писчинэ сау пур ши симплу сэ се експунэ разелор соарелуй. Тотушь, спечиалиштий сусцин кэ ачастэ практикэ ну есте сэнэтоасэ, яр експунеря пентру о периоадэ май ынделунгатэ ла разеле соларе адуче ку сине анумите рискурь. Медикул косметолог-дерматолог Мариана Арвентьева не експликэ каре сынт еле ын артиколул «Бронзаря ла соаре: бенефичий ши рискурь» вець афла май мулте деталий.

Ла речентул евенимент ал Ушилор Дескисе, организат де Комбинатул де панификацие дин Тираспол ла секция де продучере №3 дин сатул Виноградное с-а ворбит деспре инструирия спечиалиштилор ын домениул инӂинерией меканиче. Потривит администрацией Колеӂиулуй аграр-техник «Михаил Фрунзе» дин Тираспол, фиинд кэутате пе пяца мунчий, професииле вор асигура секторул агрикол ку кадре компетенте, оферинду-ле, ла рындул сэу, ши перспективе реале ын кариерэ. Дин артиколул «Прин модернизаре спре дезволтаря цэрий!» вець афла май мулте деталий.