С фотографий герои глядят…

Черно-белые снимки, сделанные фотокорреспондентом Валерием Кругликовым в самый тяжелый период приднестровской государственности, возвращают нас на три десятилетия назад. В жаркое и трагическое лето 92-го, когда только сплоченность, твердость духа, мужество, непоколебимая вера в справедливость сопротивления и правоту своего дела помогли приднестровцам выстоять. Выстоять и победить! Дать отпор широкомасштабной агрессии националистов Молдовы против свободолюбивого и независимого приднестровского народа, лишь два года назад создавшего собственное государство.

… Тогда, в 92-м снимки, сделанные Валерием Валентиновичем в ходе боевых действий под Дубоссарами и в Бендерах, публиковались в очередных номерах газеты «Днестровская правда». Сегодня эти же фотографии, увеличенные и в рамках, – в специальной экспозиции, размещенной в ГУ «Приднестровская газета». Фотовыставкой работ военного фотокорреспондента Валерия Кругликова, сделанные им три десятилетия назад непосредственно в зоне боевых действий, под свистом пуль, с риском для жизни, госучреждение «Приднестровская газета» дает старт серии мероприятий, приуроченных к 30-летию отражения вооруженной агрессии Молдовы против народа Приднестровья.

Глубокий символизм выставки фотографий заключается и в количестве экспонируемых снимков. Их 30, по количеству лет, прошедших с той самой поры, как молдавские националисты в марте напали на полк гражданской обороны 14-й армии в Дубоссарах и как 21 июля 1992 г. в Кремле было подписано Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Спустя всего несколько дней в Приднестровье прибыли российские миротворцы.

В войне была поставлена точка. А о том какой она была на самом деле – в фотоработах Валерия Кругликова. С черно-белых снимков на современников глядят герои. Те, кто, как их отцы и деды, в 41-м вступили в народное ополчение, отряды ТСО, республиканскую гвардию, казачество. Они не наступали, не завоевывали чужие территории, они защищались, защищали отчий дом, родных, человеческое достоинство, право говорить на родном языке.

В 92-м фотоработы Валерия Кругликова были востребованы ведущими мировыми информационными агентствами, телекомпаниями, публиковались в различных печатных изданиях. Тем самым наш фотомастер разрывал цепочку информационной блокады, выстроенной вокруг молодой республики. Ведь нередко один пойманный в объектив момент, миг, взгляд может рассказать о событии больше, чем сотня написанных строк.

В одном из интервью Валерий Кругликов так говорил о Бендерской трагедии: «Какой это был шок, сознание отказывалось верить глазам и ушам! «Этого не может быть!» – такая мысль стучала в голове постоянно, сердце сжималось от боли и ярости».

Тысячи снимков, сделанных Кругликовым за период от массовых забастовок лета 1989 до ввода российских «голубых касок», сегодня представляют собой полное собрание фотолетописи молдо-приднестровского конфликта. Многие его снимки за 30 лет стали уже хрестоматийными, известными во многих странах мира.

Традиция рассказывать о событиях посредством фотоизображения продолжена входящей в структуру ГУ «Приднестровская газета» редакцией газеты «Приднестровье». На ее страницах в год 30-летия широкомасштабной вооруженной агрессии Молдовы против народа Приднестровья под рубрикой «Снимки, опаленные войной» публикуются фотографии, сделанные во время боевых действий или в минуты затишья перед очередным боем, печатаются воспоминания «героев былых времен».

Тема отпора приднестровцами националистической агрессии раскрывается также в публикациях республиканской газеты под рубрикой «Днестровский разлом». А в краткосрочных планах – формирование выставки работ фотокорреспондента газеты «Приднестровье» Виктора Громова. Ее предполагается разместить в республиканском союзе защитников Приднестровья.