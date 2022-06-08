Шире будет круг читателей

Несмотря на бурное развитие современных технологий в сфере информатизации населения, газеты занимают свою законную нишу среди средств массовой информации. Чего нельзя отнять у печатных органов так это их специфику и особенности, склонность к ведению с читателем обстоятельного, откровенного разговора с попытками анализа той или иной ситуации или события. Здесь не найдешь публикаций, о которых можно забыть уже через минуту. На газетные полосы попадают материалы сто раз прочитанные и сто раз проверенные, а значит, достоверные.

У газет, несмотря на жесточайшую конкуренцию с сородичами из Интернет-пространства, по-прежнему есть преданные поклонники и почитатели, читатели и подписчики. И это немалый пласт информационного сообщества, традиционно отдающего предпочтение слову, изложенному автором на бумаге.

Популяризация республиканских газет, расширение читательской аудитории, широкое распространение информации о возможности подписки на государственные периодические издания – эти задачи возложены на сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Работа их всегда зовет в дорогу.

На днях они провели рабочие встречи в Дубоссарском и Григориопольском районах. В числе заинтересованных собеседников – начальник управления культуры Григориопольского района Наталья Думитрашко, главный специалист по методической работе МУ «УНО» Татьяна Прутли, директор районного управления «Служба социальной помощи» Нина Заяц, начальник управления народного образования Дубоссарского района Виктория Дзенган, директор Дубоссарского МУ «Служба социальной помощи» Любовь Бугаенко, руководитель районного управления культуры Светлана Скрикуляк. Побывали также в центральной библиотеке г. Григориополь.

Отрадно, что все, с кем встречались представители государственного учреждения «Приднестровская газета», осознают значимость своей роли проводников печатного слова в массы, понимают его вес и необходимость для укрепления открытого и откровенного диалога органов власти с гражданами, разъяснения им позиции госорганов различного уровня по всем волнующим людей вопросам. Только так республиканские газеты могут стать своеобразной «связующей нитью» между властью и обществом.

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» поблагодарили партнеров за неизменную помощь в организации подписки на главные печатные издания страны в подведомственных им учреждениях и организациях, вручили им экземпляры газет, рекламные буклеты. Причем, акцент делался на национальном составе жителей того или иного населенного пункта Дубоссарского и Григориопольского районов. С этим прицелом и предлагалось подписаться на «Адевэрул Нистрян», «Гомин» или «Приднестровье».

Особая категория подписчиков республиканских печатных изданий – подопечные муниципальных управлений «Служба социальной помощи». Это, в основном, одинокие пенсионеры, в том числе инвалиды. Социальные работники разносят им газеты в качестве образцов, разъясняют условия подписки.

Деловые и рабочие отношения установились у сотрудников ГУ «Приднестровская газета» с коллегами из районных отделений ГУП «Почта Приднестровья». Они также были в маршрутном листе работников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». В повестке – усиление разъяснительной работы о преимуществах печатных органов среди постоянных и потенциальных подписчиков республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Районные почтовики доводят всю информацию об условиях подписки на республиканские газеты до сельских коллег.

В планах сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» – очередные поездки в регионы Приднестровья. А все для того, чтобы круг наших читателей становился шире. Приднестровцы, подписывайтесь на республиканские газеты. В них вы найдете оперативную, достоверную и интересную информацию.