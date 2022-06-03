Анонс газеты «Приднестровье» на 4 июня

В субботнем номере читателей ждут материалы о юбилее одного из красивейших сел республики, мифах и легендах нашей страны, путевые заметки о Греции, размышления о том, как провести лето и многое другое.

На Вознесение Господне жители села Катериновка Каменского района ярко отметили 200-летний юбилей уютного общего дома. О славной истории одного из самых живописных населенных пунктов Каменского района, о том, кто написал ее собственными судьбами, почему Катериновку называли «Красным селом» и о сегодняшних достижениях катериновчан на страницах издания.

О том, что происходило на территории Приднестровья свыше тысячи лет назад сегодня мало кто может рассказать в подробностях. Но у нас есть возможность пофантазировать на эту тему в рубрике «Шкатулка самоцветов». История, сказка и миф переплетаются в рассказе «Отшельник и змей».

Фото и видео работы Анатолия Идетова хочется рассматривать, а с ним самим – говорить. В субботнем номере опубликовано интервью «Линии, текстуры, отражения…» с этим творческим человеком в постоянной рубрике «За чашкой кофе».

«География греческой кухни или как автор пытается развенчать мифы Древней Греции за двадцать минут» — новые путевые заметки автора проведут читателей газеты по Элладе.

Газета «Приднестровье» продолжает рассказывать о животных и растениях, внесённых в Красную книгу ПМР. Нынешний очерк о самом крупном насекомом, обитающем в республике. Жук-олень даже становился героем нескольких живописных полотен и внёс свой вклад в зарождение отечественной мультипликации.

О времени, когда уже с самого утра солнце высоко. И, кажется, с самого утра можно отправиться на пляж и загореть. Легко. Но работа… И придется ждать выходных. И тогда встать пораньше, сложить в сумку все самое нужное: покрывало, воду, крем для загара. Выйти из дома в еще не накаленный, обдающий тебя свежестью и прохладой воздух. О времени, когда ты словно немного влюблен, расскажет Татьяна Астахова-Синхани в «Личном отношении» в материале «Дождались! Лето».

4 июня 1922 года вышел первый номер известного в советское время сатирического журнала. Хотите узнать, какого? Об этом — в рубрике «День в истории».

Июнь — месяц лучистого солнца, самых длинных дней, светлейший месяц года – млечень. А еще песенный и благодатный, хлеборост и скопидом, хлебородный… Узнать приметы первого летнего месяца, какой урожай ждать можно в материале «Пушинки одуванчиков блистательно кружат».

Традиционно в номере гороскоп на следующую неделю.