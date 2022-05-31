Им с газетой по пути!

Мы живем в век информационных технологий. Информация, которую можно получить из различных источников, буквально повсюду. Одни СМИ имеют многовековые традиции, другие возникли недавно на волне научно-технических и технологических изменений.

Но даже в такой ситуации газеты по-прежнему остаются в тренде развития информационного пространства. Более того, появились электронные версии печатных изданий, их официальные сайты. Газеты стали неизменным атрибутом социальных сетей и мессенджеров.

Однако какие бы изменения ни происходили, основным показателем популярности печатных изданий по-прежнему остается количество подписчиков, теперь уже и в социальных сетях. Именно поэтому в ГУ «Приднестровская газета» особое внимание уделяют популяризации входящих в его структуру республиканских газет, увеличению читательской аудитории.

Безусловно, основная ответственность в этом процессе лежит на сотрудниках отдела рекламы и объявлений. Они нередко выступают в роли мостика между теми, кто производит информационный продукт, и теми, кто его потребляет. Ощущая ответственность за свою работу, они всегда на «прямой связи» с потенциальными подписчиками.

И перерывов в этой работе не бывает. Очередное свидетельство тому – проведение «Дня подписчика» в Кицканах. Организация его была осложнена действием в республике красного уровня террористической угрозы. В связи с этим пришлось вносить в его проведение определенные коррективы. И здесь особые слова благодарности ГУ «Приднестровская газета» адресует работникам Кицканского сельского отделения связи ГУП «Почта Приднестровья». Накануне они провели масштабную информационную разъяснительную кампанию среди постоянных и потенциальных подписчиков трех республиканских газет – ««Приднестровье», «Адевэрул Нистрян», «Гомин».

Организованная в рабочем порядке подписка на второе полугодие была проведена в помещении почтового отделения Кицкан. Подписная кампания среди сельчан показала хорошие результаты. На субботний выпуск газеты «Приднестровье» подписалось 63 жителя села. Появились новые подписчики и у газет, издающихся на молдавском и украинском языке, – «Адевэрул Нистрян» и «Гомин».

Стоит отметить, что в последние годы даже если читатель пропустил установленные сроки подписной кампании, ничего для него еще не потеряно. Подписаться на газеты «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян» он может в любой день и получать их с каждого нового месяца. В общем, подписная кампания не заканчивается никогда…

Остается выразить надежду, что полку подписчиков в следующем полугодии обязательно прибудет, а те, кто уже читает республиканские газеты продолжат это делать и впредь. Ведь преданные подписчики на то и преданные, чтобы оставаться верными единожды сделанному выбору в пользу главных печатных изданий Приднестровья.