Год здравоохранения – на страницах печати

2022-й был объявлен главой государства Годом здравоохранения. Отсюда и пристальное внимание органов государственной власти, общественности к совершенствованию работы и инфраструктуры медицинской отрасли республики. При этом немаловажную роль в реализации мероприятий, запланированных к проведению в Год здравоохранения, играют средства массовой информации. О том, как это делают журналисты республиканских газет, входящих в ГУ «Приднестровская газета», – в настоящем обзоре.

Со страниц республиканской газеты «Приднестровье» Президент поздравил с профессиональным праздником приднестровских фармацевтов. «Приднестровские фармацевты помогают гражданам, консультируют их, рассказывают о фармакологических свойствах лекарств, подбирая по необходимости аналоги, вырабатывают совместно с врачами рекомендации по расширению ассортимента лекарственных препаратов», – говорится в «Поздравлении ко Дню фармацевта», которое адресовал работникам аптечных учреждений Вадим Красносельский.

«Гепатит неясной этиологии». Этот заголовок предпослан статье, опубликованной в газете «Приднестровье». Ее основная тема – обсуждение мер, которые необходимо предпринимать в случае возникновения в республике гепатита неясной этиологии. Один его случай на тот момент был зафиксирован в соседнем Кишиневе.

Сегодня в республике есть все необходимые препараты для лечения коронавируса. Об этом на заседании координационного совета при Правительстве сообщила министр здравоохранения Кристина Албул. Тема обеспечения Приднестровья лекарственными препаратами гораздо шире, и связана, прежде всего, с ранее осуществляемой блокировкой поставок медикаментов в нашу республику со стороны Молдовы. Подробности – в публикации под заголовком «О ситуации с медикаментами».

Авторский коллектив «Гомина» информирует читателей газеты о том, как прошел день открытых дверей в двух медицинских учреждениях – столичных поликлиниках №1 и №3. Обо всех подробностях можно узнать из статьи под названием «Год здравоохранения шагает по Приднестровью».

В республиканском кожно-венерологическом диспансере медицинские работники провели день открытых дверей под девизом «Проверь свою родинку». Сделать это могли все желающие. О профилактике онкологических заболеваний читателям газеты «Гомин» в статье под заголовком «А вы проверили свою родинку?» рассказывают компетентные специалисты в этой области медицины.

«Не рискуйте, узнайте свой ВИЧ-статус». С этим призывом со страниц газеты «Гомин» к приднестровцам обращается автор материала, рассказывающего как в столичном сквере авиаторов, что в микрорайоне «Октябрьский» все желающие могли проверить свой ВИЧ-статус.

Авторы газеты «Адевэрул Нистрян» в статье «Изменения в бюджете на 2022 год» сообщают о предложении Правительства внести поправки в действующий закон «О республиканском бюджете на 2022 год». Ими планируется увеличение ассигнований на медицину. Это касается использования новых технологий в хирургии и кардиологии, развития стоматологической помощи, проведения бесплатного протезирования для льготной категории граждан и людей с ограниченными возможностями.

Во всемирный день здоровья журналисты газеты «Адевэрул Нистрян» в материале «Драгоценное сокровище, которое легко потерять» предостерегают соотечественников от небрежного отношения к собственному здоровью, призывают к проявлению заботы о самочувствии родных и близких.

В постоянной рубрике газеты «Коротко о главном» сообщается, что в связи с проведением ремонтных работ в административном корпусе Минздрава приостановлена работа «горячей линии». Теперь с вопросами, жалобами и предложениями можно обращаться по Вайберу либо по электронной почте.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и пандемию, в 2021 г. в Дубоссарском районе были открыты два новых медицинских пункта – в с. Койково и с. Дубово. Ко всему прочему они сейчас используются и как пункты вакцинирования. Обо всем этом читатели газеты «Адевэрул Нистрян» могут узнать из статьи с красноречивым названием «Новые медпункты в Дубоссарах».

Министр здравоохранения Кристина Албул проинформировала участников заседания Координационного совета об обеспеченности лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты лечебно-профилактических учреждений республики на 2-3 месяца. Подробности узнаете, если прочитаете публикацию под заголовком «Государственные резервы медикаментов – мотив дискуссий».

И вновь традиционная рубрика газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном». На этот раз в ней сообщается, что для профилактики туберкулёза в Бендерах и близлежащих сёлах медработники проводили флюорографическое обследование. Осуществлялось оно с помощью мобильного аппарата.