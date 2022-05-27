Анонс газеты «Приднестровье» на 28 мая

В преддверии одного из самых светлых и любимых в народе праздника — Международного Дня защиты детей газета подготовила ряд публикаций про и для маленьких читателей. Открывает свежий субботний номер материал Татьяны Астаховой-Синхани «Формула счастья от семьи Крейчман»

Какие они, наши маленькие приднестровцы? О чем думают, мечтают? Собеседниками издания стали ребята из детского сада «Мэрцишор» г. Бендеры. Их любимые игры, фильмы и мультики. А еще какие требования они предъявляют к будущему мужу или жене. Ну и, конечно, дружба и любовь, радости и огорчения из уст маленьких героев в публикации «Хочу, чтобы все были счастливы».

Их можно встретить в Екатерининском парке или на мероприятиях под открытым небом, а то на общих праздниках среди прочих тираспольчан. Красивая молодая пара и трое детей. Он – заботливый глава семейства, она – миниатюрная и нежная. Между ними много улыбок и тепла. Чувствуется, что здесь друг друга любят и невероятно трепетно относятся к детям. В чем секрет счастья семьи Крейчман узнала наш корреспондент.

Шествие Бессмертного полка по страницам газеты «Приднестровье» продолжается. Сама акция не ограничивается Днем Победы. Бессмертный полк вне времени. Убедиться в этом можно, ознакомившись с новой подборкой материалов о героических предках.

Тот самый Мюнхгаузен… Что связывает знаменитого рассказчика и «правдолюбца» с нашим краем? О том, какие байки он ещё мог бы рассказать и, в самом ли деле, он – это он – в интригующем материале «Тот или нет тот?»

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». В субботнем номере люди благодарят сотрудников водоканала за оперативную и слаженную работу, обращаются за помощью к компетентным службам, делятся своим творчеством, а также в подрубрике «нам отвечают» озвучены ответы на заданные ранее вопросы.

Учебный год позади, впереди — лето и долгожданные каникулы. Время беззаботное: можно допоздна гулять с друзьями, вдоволь кушать мороженое со свежими фруктами и ягодами. А самое главное – не надо думать об уроках и домашних заданиях. А чтобы вдруг не заскучать, газета «Приднестровье» подготовила для маленьких читателей много интересной и увлекательной информации.

О гастрономических воспоминаниях детства, о том, чем потчевали своих любимых городских внуков в период летних каникул деревенские бабушки и дедушки, читайте в зарисовке Инны Якименко «А у бабушки вкуснее».

Традиционно в номере истории одного дня, гороскоп и календарь магнитных бурь на июнь.