Анонс газеты «Приднестровье» на 21 мая

В субботнем номере по страницам газеты продолжается шествие Бессмертного полка. Сама акция не ограничивается Днем Победы. Бессмертный полк вне времени. Убедиться в этом можно, ознакомившись с новой подборкой материалов о героических предках.

Иногда память неожиданно проявляет удивительные свойства, и оживают воспоминания о людях, с которыми не встречался, но их любили те, кто дорог тебе. Об этом — в зарисовке «И что было не со мной – помню».

Сегодня у нас появилось еще одно место, куда можно прийти в поисках ответов на самые важные вопросы в жизни, в поисках себя самого. Место, где не боятся говорить со зрителями откровенно, доверительно и порой на довольно острые темы. Уважая историю Народного драматического театра ДК им. Ткаченко, имея за плечами немалый профессиональный опыт, новый состав готов дать прежнему месту новую жизнь, лихо закрутить новый виток в его развитии. О первом спектакле-премьере – в материале «Эй, кто-нибудь!», Или спектакль о главном». В ролях известные театралам актеры: Сергей Вокуловский, Ольга Доброхотова и Сергей Паничев.

Почему об уличных музыкантах Виталии Турку и Василии Литовкине хорошо знает немало бендерчан и тираспольчан? Почему многие, встречая их на улицах, подходят, слушают музыку в их исполнении? Ответы на эти вопросы вы найдете в материале «Музыканты из народа. И для народа».

Очередная страница «Мои года – мое богатство» подготовлена для людей серебряного возраста с учетом вопросов, заданных читателями. Чем заняться пенсионеру в свободное время? Может быть чтением? Оно содействует в общении, мотивирует и к активной жизни. Истории героев книг, одержавших победу над собой или обстоятельствами, приключения и биографические издания поднимают эмоциональный тонус и побуждают к действиям.

Также газета знакомит читателя с полезными сайтами для пенсионеров, для огородников дает советы как победить колорадского жука. «На закуску» — интересная жизненная история.

Размышления Татьяны Астаховой-Синхани о том, как научиться в жизни отделять настоящее от искусственного, о том, стоит ли вычеркивать из своей записной книжки энергетических вампиров или продолжать из вежливости поддерживать отношения в постоянной рубрике «Личное отношение» в материале «Зерна от плевел».

Мы подготовили советы по выращиванию, а именно подкормке рассады, которую сейчас все везут на свои огороды. Удобрения натуральные – зола, луковая шелуха, банановая кожура, дрожжи. Как готовить тот или иной раствор, читайте в публикации «Полезные советы дачникам».

Традиционно в номере гороскоп на предстоящую неделю.