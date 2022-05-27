У суботньому номері газети «Гомін» 28 травня ви зможете прочитати:

Раз добром нагріте серце вік не прохолоне

Надання рівних можливостей усім членам соціуму – одна з найважливіших турбот нашої держави, націленої на те, щоб кожен громадянин міг реалізувати всі права і свободи, передбачені Конституцією ПМР.

Особлива увага при цьому приділяється соціально уразливим верствам населення, оскільки їм набагато складніше адаптуватися до сучасних умов життя.

Як школярі відзначали День доброти в селі Северинівка можна прочитати на стор.3.

Бути вихователем – це дарувати крила

Перший наставник на шляху пізнання дитиною світу – вихователь дитячого садка. Про людей, які присвятили життя такій благородній професії, неможливо говорити неможливо говорити без слів подяки й захоплення. Адже це абсолютно особливий тип людей.

Про виховательку другої кваліфікаційної категорії Тетяну Рошка, яка працює з малятами дитячого садка «Мерцишорій» с. Бутор Григоріопольського району, читайте на стор. 6.

Унікальна виставка чекає на свого глядача

У Придністровському державному художньому музеї відкрилася виставка «Жива нитка». П’ятеро молодих талановитих художниць, що претендують на вступ до республіканської Спілки, представили свої найкращі твори живопису, графіки та мозаїки.

З молодими талановитими художницями та їхніми творами можна познайомитися, прочитавши матеріал на стор. 7.

За свіжими враженнями їдемо в село

У бізнес-школі Торгово-промислової палати вчора, 27 травня, закінчився безоплатний курс навчання за напрямком «Організація та просування сільського туризму (агротуризму)», який тривав чотири дні. Він був організований у рамках держпрограми з підтримки та розвитку підприємництва в ПМР.

Про новий туристичний маршрут, прокладений Агенцією з туризму в ПМР, та який пролягає через «Гончарну майстерню Галини Харченко», що в с. Володимирівка Слободзейського району — на стор.12.