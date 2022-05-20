Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 21 май, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

В-аць ынтребат вре-о датэ, каре есте ынсемнэтатя уней кризантеме? Сынт сигурэ, пентру мажоритатя дин думнявоастрэ ачаста ну есте алтчева декыт о флоаре фрумоасэ, пробабил, каре окупэ локул дой, евидент дупэ файмосул трандафир, принтре челе май соличитате. Яр Наталия Петриман дин сатул Суклея, районул Слобозия, ла ачастэ темэ поате ворби ынконтинуу. Дин артиколул «Ын грэдина фермекатэ» вець афла май мулте деталий интересанте.

Фачець куноштинцэ ку о ведетэ де 9 ань дин Рыбница — Лия Узун. Фетишкана аре о сумедение де окупаций ын афара орелор школаре.

Лия речитэ поезий, дансязэ, практикэ вокалул ши мынуеште инструменте музикале, ый плаче лукрул мануал ши пиктура, фреквентязэ шкоала музикалэ ши чя де арте. Елева класей а трея а ӂимназиулуй №1 дин орашул Рыбница партичипэ ла конкурсурь де диферит нивел, олимпиаде, фестивалурь, окупынд локурь де фрунте. Ын артиколул «Шапте зиле ка шапте ноте музикале» вець афла май мулте деталий.

Соарта й-а адус семн прин нумеле Виктория! Виктория ынсямнэ ынвингэтоаре, деачея а ши окупат локул 1 ын викторина литерарэ републиканэ «Литература контемпоранэ молдовеняскэ нистрянэ», организатэ де секция молдовеняскэ а Униуний скрииторилор.

Виктория аре 16 ань ши есте абсолвентэ а школий медий молдовенешть де културэ ӂенералэ №2 дин сатул Чобручиу, районул Слобозия. Е о домнишоарэ веселэ ши симпатикэ, каре висязэ ла ун виитор феричит, ка ши мулць алць тинерь нистрень. Дин артиколул «Салут, Виктория!» вець афла май мулте деталий.

Ын презент, ын секторул технолоӂией информацией ши телекомуникациилор дин Нистрения се ресимте ун дефичит акут де спечиалишть, кяр дакэ салариул медиу ын домениу есте принтре челе май ыналте. Проблема есте уна веке ши се ресимте атыт ын институцииле гувернаментале, кыт ши ын секторул реал ал економией. Ын артиколул «Саларий деченте, спечиалишть пуцинь» вець афла май мулте деталий.