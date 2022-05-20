У суботньому номері газети «Гомін» 21 травня ви зможете прочитати:

Мені сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком вела

День української вишиванки – загальнонаціональне свято, яке українці всього світу відзначають щороку. Воно не належить до державних і не є приводом для офіційного вихідного дня, але люди радо зустрічають цю подію.

Традиції українського народу, мистецтво вишивки, значення візерунків – все це в матеріалі, присвяченому до Дня вишиванки в Україні, можна прочитати на стор. 12. Там же і фотографія учнів СШ с.Маяк, Григоріопольського р-ну з «Дня вишиванки».

ПРОФЕСІЯ сьогодення і майбутнього

Ще зовсім недавно вважалося, що мехатронік – це професія майбутнього. Проте вже нині на придністровських полях працює величезна кількість сучасної техніки. I попри те, що два навчальні заклади в республіці готують таких спеціа- лістів, сільгоспвиробники гостро відчувають нестачу фахівців, здатних забезпечити її експлуатацію, обслуговування та ремонт.

Про уродженця с. Гиртоп, Григоріопольського р-ну, нащадка механізаторів у третьому поколонні Анатолія Горобця, який освоює спеціальність «Мехатроніка в сільському господарстві» в Тираспольському аграрно-технічному коледжі ім. М. В. Фрунзе, читайте на стор.5.

МУЗИКА – мрія її життя

Учитель музики, викладач вокалу ДОЗ «Республіканський український теоретичний ліцей-комплекс» Яна Луценко знайомить юних придністровців із ча-рівним світом людської культури.

Поради майбутнім педагогам від учителя школи мистецтв, що діє при РУТЛ-К – на стор. 6.

Рік охорони здоров’я крокує Придністров’ям

Заходи, присвячені Року охорони здоров’я у республіці, продовжуються. Для тираспольчан та гостей міста 17 травня відчинили свої двері дві медичні установи: поліклініка № 1 в Октябрському районі, та поліклініка №3 в центрі міста.

У рамках прийому велися консультації терапевта. Відвідувачі могли виміряти артеріальний тиск, перевірити рівень цукру у крові та власну вагу, індекс маси тіла та визначити фактори ризику. Жінок обстежували в оглядовому кабінеті, а за показаннями стану здоров’я фахівці направляли на електрокардіограму осіб, у яких виникла в цьому потреба.

Подробиці – на стор. 1 та 7.

Гастрольний тур театру по КАМ’ЯНЩИНІ

Після дворічних карантинних обмежень наше життя поступово повертається у звичне русло. Вирушила в традиційний гастрольний тур, перерваний пандемією, і трупа Придністровського державного драматичного театру ім. Н. С. Аронецької.

Як сприймали кам’ְянчани патріотичну постановку «Ти обійми мене міцніше, і все минеться» у виконанні столичних артистів, які враження вони винесли після вистави – на стор. 8.