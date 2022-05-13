У суботньому номері газети «Гомін» 14 травня ви зможете прочитати:

Доля подарувала йому подвійне свято

Ветеран війни та праці Іван Іванович Сичинський відзначив грандіозний ювілей у широкому колі рідних і земляків у Рашківському будинку культури, зала якого ледве вмістила всіх гостей.

Матеріал до 100-річчя рашківчанина, про його життєвий шлях та сьогодення – на стор. 3.

1945–1975–2022

До 77-ї річниці Великої Перемоги Державна архівна служба ПМР у рубриці «Архівний документ місяця» опублікувала електронну копію вітальної листівки на честь 30-річчя Перемоги над гітлерівською Німеччиною.

Ця листівка від 9 травня 1975 року за особистим підписом міністра оборони СРСР Андрія Антоновича Гречко була адресована тираспольчанину, ветерану Великої Вітчизняної війни, учаснику визволення міста від німецько-фашистських окупантів Борису Дмитровичу Челишеву.

Щоб зрозуміти, чому маршал Радянського Союзу приділив таку увагу нашому земляку, потрібно хоча б фрагментарно ознайомитися з біографією цих людей.

Саме про цю подію йдеться на стор. 4.

Володимир Громов

Зразок відданості і любові до батьківщини

Народився Володимир Іванович 14 липня 1926 року в місті Стара Русса Новгородської області. До війни навчався в ремісничому училищі на електрика. Коли розпочалася війна, всіх «ремісників» евакуювали на Волгу в Горьківську область. П’ятнадцятирічний Володя працював у колгоспі й чекав, коли його призвуть на фронт. Через два роки прийшла повістка в армію, і хлопець потрапив на 2-й Прибалтійський (Ленінградський) фронт. Воював кулеметником уславленої 8-ї гвардійської Панфіловської дивізії.

Детальніше про ветерана – на стор. 5.

А ще у цьому святковому кольоровому номері опублікована програма телепередач на наступний тиждень, сторіночка для дітей, а також постійна сторінка під рубрикою «Джерело», де можна знайти матеріали для учителів та учнів, які вивчають українську мову.