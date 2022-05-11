Главное – здоровым быть!

Состояние отрасли здравоохранения – зримый и вещественный показатель уровня развития государства, качества жизни его граждан. Не случайно она является важной составной частью определения индекса развития той или иной страны. Медицина – в числе приоритетных отраслей и в нашей республике. От ее состояния тоже во многом зависит наше здоровье. О том каково состояние сферы здравоохранения, и как она развивается информируют читателей журналисты республиканских изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

В тревожное время мы живем. Это негативно отражается на нашем психологическом и психическом здоровье. И тогда на помощь приходят врачеватели наших душ – психологи. Советы что делать, когда на вас «нападает» психическая атака, дает практикующий психолог Алла Новикова в материале газеты «Приднестровье» под названием «Все наши травмы – из детства».

Тема установления коммуникации между психологом и пациентом продолжена в публикации этой газеты под заголовком «Хороший психолог = Хороший человек». Что называется, на личном опыте автора.

Как известно, заболевание легче предупредить, чем лечить. Ситуация с туберкулезом в республике всегда была непростой. Доступной мерой профилактики является флюороосмотр. Современными флюорографами оснащены, пожалуй, все больницы и поликлиники Приднестровья. Теперь осмотр можно пройти не только в стационарных лечебных учреждениях, но и мобильных, сообщает автор газеты «Приднестровье» в статье, которая названа «В целях профилактики».

Они первыми приходят на помощь страждущим, когда мы их зовем. Они – это работники «скорой помощи». С профессиональным праздником сотрудников «неотложки» поздравил глава государства. Слова искренней признательности людям в белых халатах от президента – в статье «День работника скорой медицинской помощи».

Автор статьи «Время развеять дым», опубликованной на страницах газеты «Гомин», ратует за жизнь без сигареты и делится с читателями прописными истинами о вреде употребления табака, в особенности для молодого неокрепшего организма.

В тревожное время неопределенности журналисты газеты «Гомин» обращают внимание на наше психологическое состояние. О том, как вести себя в стрессовых ситуациях можно узнать из статьи «Полезные привычки помогут жить без стресса». Советы дает психолог Лилия Крохина.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала ежегодное проведение международного дня борьбы с болезнью Паркинсона. Заведующая неврологическим диспансером Республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны Елена Гулак разъясняет на страницах газеты «Гомин», что вызывает этот недуг, каковы причины его возникновения и первые симптомы, рассказывает о ее диагностике и лечении. Хотите получить ответы на эти вопросы, прочитайте статью под говорящим названием «Болезнь Паркинсона – это…»

Во всемирный день борьбы с туберкулезом как никогда актуальна публикация статьи в газете «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Туберкулез лечится, но лучше его предупредить». В ней приведены статистические данные по заболеваемости туберкулезом в Приднестровье за последние два года. Врачи уверяют: туберкулез излечим, если вовремя обнаружить его и начать лечить. Медсестра амбулатории с. Суклея Раиса Синюкаева рассказала читателям газеты о том, как ее пациенты борются с этой болезнью. Врач из с. Парканы Вера Молдовану же информирует о ситуации с заболеваемостью туберкулезом на ее округе.

О выявлении в прошлом году случаев ВИЧ-инфекции на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» рассказал главный врач Центра борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Гончар. В статье под заголовком «Ставим акцент на ВИЧ» им было отмечено снижение посещаемости центра лицами, состоящими на диспансерном учёте. По его мнению, это связано с карантинными ограничениями. В планах лечебного учреждения на этот год – увеличение охвата населения тестированием, особенно в группах риска.

В традиционной рубрике газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» министр здравоохранения Кристина Албул заверяет, что проблем с медикаментами не будет.

О трудовом пути ортопеда-травматолога, заведующего смешанной травматологии РКБ Валерия Мунтяна читайте в статье газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «По зову сердца, на передовой». Доктор был признан «Человеком года-2021» в номинации «Здравоохранение».