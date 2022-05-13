Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 14 май, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Елена Мироновна Стецко дин сатул Бутучень, районул Рыбница, сэптэмына курентэ а ымплинит онорабила вырстэ де 80 де ань. Нэскутэ ын аний грей де рэзбой, ынтр-о фамилие нумероасэ, а моштенит де ла пэринць симплитатя, каритатя, буна диспозицие ши рекуноштинца пентру тот че аре. Комоара чя май де прец, десигур, есте фамилия. Апроапе шасе дечений ын урмэ а формат о фамилие ку Василе Василевич. Дой фечорь, ка доуэ флорь, й-ау адус нурорь, пе каре де ла бун ынчепут ши де-а лунгул анилор ле юбеште ка пе фийчь, патру непоць ши доуэ стрэнепоцеле. Деталий гэсиць ын артиколул «Ун скулптор де карактере ши дестине».

Фиекаре динтре ной, фиинд елевь, ам авут ун професор преферат ла шкоалэ. Пентру мулць бэець ши фете, каре ау абсолвит сау ынкэ студиязэ ла шкоала дин сатул Коротна, районул Слобозия, ачаста есте професоара де едукацие физикэ Ефросиния Мотрой. Май бине де трейзечь де ань думняей ышь ынтылнеште елевий, фиинд ынтотдяуна ла нивел, тынэрэ ши фрумоасэ ла кип. Мыне, пе 15 май, ачастэ фемее луминоасэ, каре ирадиязэ мултэ войошие, сэнэтате суфлетяскэ ши ымплинире, аниверсязэ 55 де ань де ла наштере. Дин артиколул «Тынэрэ ши плинэ де виталитате» вець афла май мулте деталий интересанте.

Штим бине кэ професия де педагог есте уна динтре челе май векь ши май импортанте дин вяца сочиетэций. Ын примул рынд, ун ынвэцэтор есте о вокацие, ну о спечиалитате сау професие. Професорий бунь девин оамений каре сынт интересаць де резултатул мунчий лор, каре ау куноштинце профунде деспре субьект ши каре сынт капабиль сэ о трансмитэ ку компетенцэ ын минтя елевилор лор. Пе Ина Фьодоровна Саввова, едукатоаре де категорие дидактикэ ынтый ын група прегэтитоаре а грэдиницей №24 «Мэрцишор» дин орашул Бендер, професия алясэ о фаче сэ фие май оптимистэ, сэ зымбяскэ дес ши сэ се симтэ мереу тынэрэ. Деталий гэсиць ын артиколул «Професие мерей тынэрэ».

Грэдина Ботаникэ Републиканэ аратэ ын ултима време ка ун адевэрат шантиер. Ну демулт згомотул де трактоаре ши машинь, каре лукрау аич, се аузя хэт де департе. Акум атенция трекэторилор е атрасэ де нумероаселе грэмезь де копачь ши туфарь смулшь дин рэдэчинэ лэсате ын воя сорций. Директорул Грэдиний Ботаниче Републикане Валериу Старыш вине сэ не лэмуряскэ каре е мотивул. Деталий гэсиць ын артиколул «Фрумусеця Грэдиний Ботаниче нечеситэ бань» вець афла май мулте деталий.