Здоровым быть – здорово жить!

Приднестровцам не привыкать жить в условиях внешних ограничений и внутренних самоограничений. Все это негативным образом сказывается на формировании республиканского бюджета. Но есть отрасль, на которой в Приднестровье не принято экономить, – здравоохранение. И этому есть бесчисленные подтверждения. Их в газетных публикациях приводят журналисты республиканских печатных изданий, входящих в ГУ «Приднестровская газета».

Уже не первый раз творческий коллектив газеты «Приднестровье» использует потенциал тематической полосы «Форум. Трибуна общения» для публикации писем о сегодняшнем дне приднестровской медицины. В частности, тираспольчанин Павел Семко озабочен развитием городской стоматологической поликлиники, а молодая мама из Тирасполя Анна Голубева – работой детского офтальмолога.

«ЗОЖ по-рыбницки». Так названа публикация собкора «Приднестровья» по Рыбницкому району. В ней – отчет о прошедшем в северной столице уже в третий раз своеобразном легкоатлетическом соревновании под названием «Вертикальный забег».

В 2022-м, объявленном в Приднестровье Годом здравоохранения, тема сохранения здоровья с самого детства весьма и весьма актуальна. Не случайно коллектив Парканского Дома культуры совместно с сотрудниками местной библиотеки организовали для детей познавательно-игровую программу «Здоровье с детства береги!». Ее цель – обучить подрастающее поколение правилам личной гигиены. Как это было – в газетной заметке под заголовком «Здоровье береги».

«Поезд здоровья» вновь уносит нас в «северные районы». Здесь в сельских населенных пунктах гинеколог, онколог, кардиолог, эндокринолог, невролог, терапевт провели комплексный осмотр пациентов.

Одним из древних способов лечения того или иного недуга являются лекарства. И, наверное, антигуманно лишать людей этой возможности. Молдова же на это идет без зазрения совести, не пропуская в Приднестровье грузы с медикаментами. Наш МИД бьет тревогу. Официальное заявление внешнеполитического ведомства республики легло в основу материала газеты «Приднестровье» под названием «Лекарственная блокада».

«Николай Склифосовский – новатор и гений мировой медицины». Этот заголовок автор газеты «Гомин» дал статье, рассказывающей о нашем именитом земляке. Известный на весь мир медик написал 114 научных работ. Одной из главных заслуг профессора медицины Склифосовского, уроженца Дубоссарского района, является внедрение в хирургическую практику активного обеззараживания с помощью химических веществ.

К проведению в этом году всемирного Дня здоровья присоединились и архивисты. Государственная служба управления документацией и архивами на официальном сайте «Архивы Приднестровья» открыли посвященную Году здравоохранения в ПМР и всемирному дню здоровья виртуальную историко-документальную выставку «На страже жизни и здоровья». О демонстрируемых на ней экспонатах можно узнать из газетного материала «Гомина» под заголовком «Ради жизни и здоровья».

В республике действует государственная программа лечения соотечественников за пределами ПМР. На помощь государства вправе рассчитывать 12 категорий граждан, прежде всего, дети до 18 лет. О том в каких случаях возможно лечение за рубежом информирует автор публикации под названием «О лечении за пределами республики», размещенной на страницах газеты «Гомин».

Поступок Анатолия Балана вполне можно назвать смелым – он бросил курить. Если вы думаете, что это легко и просто, то ошибаетесь, учитывая, что его стаж курильщика насчитывает полвека. Сам Анатолий о своем решении говорит заголовком статьи из газеты «Адевэрул Нистрян» – «Рад, что бросил курить!». Без сигареты герой газетного материала живет уже 9 месяцев. И все ради собственного здоровья.

Официальный Кишинев чинит препоны на пути лекарственных препаратов, предназначенных для приднестровцев. Министр здравоохранения Кристина Албул в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Перспективы, компенсации, медикаменты» заверяет, что запаса медикаментов хватит до начала лета.

В рамках Года здравоохранения в Приднестровье неврологи дали бесплатные консультации в ходе Дней открытых дверей. Такой прошел и в республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом пишет газета «Адевэрул Нистрян» в статье под названием «Бесплатные консультации в день открытых дверей».

Как сообщает парламентский корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» перечень профилактических прививок, входящих в календарь иммунизации населения, будет расширен. Верховный Совет в первом чтении поддержал предложение Минздрава о внедрении новых вакцин – против гемофильной и пневмококковой инфекций. Узнать эту новость можно из статьи под названием «Жизнь продолжается».

115 спортсменок из 9 учебных организаций Рыбницкого района приняли участие в баскетбольных баталиях. И это для укрепления собственного здоровья. О накале спортивной борьбы рассказывает газетный материал «Адевэрул Нистрян», который называется «Для здорового образа жизни».