У суботньому номері газети «Гомін» 30 квітня ви зможете прочитати:

Їхнє покликання – рятувати людей

Щороку 28 квітня своє професійне свято відзначають ті, від оперативності, вміння та реакції яких залежить здоров’я сотень тисяч людей. Прямо зараз, поки ви читаєте цей текст, кілька десятків бригад швидкої допомоги по всій республіці перебувають на викликах, рятуючи чиєсь життя. Професійне свято медичних працівників служби швидкої допомоги – ще один привід віддати належне праці цих спеціалістів.

Про медиків Республіканського центру швидкої медичної допомоги читайте на стор. 4.

Фінальний ривок на посівній

На полях не стихає гуркіт тракторів. Від нинішньої роботи сільських трудівників залежить дуже багато, адже на карту поставлена доля майбутнього врожаю. От і на полях ТОВ «Пик-Агро» повним ходом проводиться посівна.

Як працюють аграрії Слободзейського району ви можете прочитати на стор.6.

Є храм для книг – бібліотека

Початок ХХ століття ознаменувався для Тирасполя відкриттям першої публічної бібліотеки. На той час у провінційному місті ще не було ні театру, ні музею, які б задовольняли різноманітні духовні й естетичні потреби мешканців. Саме ця культурно-просвітницька установа стала попередником нинішньої централізованої бібліотечної системи Тирасполя.

Історія та сьогодення столичної бібліотеки (до 120-річчя) – на стор. 7.

Кам’янчани – переможці республіканського турніру

Кам’янська спортшкола широко відома не тільки в нашій республіці, а й за її межами завдяки юним метальникам. Вони не раз ставали учасниками Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, завойовували призові місця на міжнародних змаганнях.

Про досягнення спортсменів цього спортивного закладу читайте на стор. 8.