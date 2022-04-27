День рождения – в информационной работе

27 апреля 12-й день рождения отмечает государственное учреждение «Приднестровская газета». В 2010-м важно было создать оптимальные условия для повседневной деятельности творческих коллективов трех государственных газет – «Адевэрул Нистрян», «Приднестровье», «Гомiн».

Редакции печатных СМИ выполняли и выполняют сейчас главное предназначение журналистов –информируют население о происходящих в ПМР и за ее пределами событиях. Получение полной, достоверной и оперативной информации – гарантированное Конституцией нашего государства право граждан. И обеспечить им его реализацию является первейшей обязанностью журналистов, которые выступают при этом еще и в роли летописцев.

Сегодня адрес Манойлова, 28 известен многим читателям и подписчикам государственных печатных изданий. Здесь всегда рады установить и продолжить диалог с теми, ради которых мастера пера собственно и работают. Журналисты редакций «Адевэрул Нистрян», «Приднестровье», «Гомiн», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», всегда в творческом поиске с единственной целью – рассказать приднестровцам о том, что происходит вокруг них.

В ГУ «Приднестровская газета» трудится слаженный, профессиональный, преданный своему делу коллектив. Итоги деятельности руководства госучреждения, финансовой, юридической, хозяйственной служб, коллективов редакций республиканских газет наглядно видны каждому приднестровцу в ту минуту, когда он открывает их страницы. Читатели уверены: любимое издание придет в каждый дом без срывов, а темы, содержание и оформление газет будут интересными и запоминающимися.

И день рождения творческие коллективы встречают в труде – в труде по подготовке очередных номеров газет, их ждут читатели.