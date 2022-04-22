Анонс газеты «Приднестровье» на 23 апреля

В свежем выпуске издания: Светлое Христово Воскресение, судьба ботанического сада, история о русском генерале, графе Киселеве, житейские история и размышления о воспитании детей.

В материале под названием «На Пасху о сокровенном» читатели главной газеты республики вместе с корреспондентом газеты отправятся в путешествие по Свято-Вознесенскому Ново-Немецкому, кицканскому монастырю. Смогут встретиться с его жителями, оказаться в параллельной реальности и вдохнуть самого чистого воздуха. А также проникнуться атмосферой грядущего праздника светлой Пасхи и узнать главные секреты приготовления пасхального кулича.

Есть нечто символичное в том, что именем этого человека названа дорога. Русский генерал, участник Отечественной войны 1812 года, государственный деятель, реформатор… – всё это о графе Киселеве, человеке, память о котором сохраняют в целом ряде стран. О том, где находится шоссе Киселева, в одноименном очерке в новой рубрике газеты «Созвездие имен».

Спил деревьев в ботаническом саду – угроза или благо для него? Почему научные сотрудники против того, чтобы Ботсад называли дендрарием? В чём разница? Что мы потеряем, если ботанический сад перестанет быть таковым? Ответы на эти вопросы в публикации «Ботанические страсти».

Почему в будущем колбаса будет дешевой, а человеку придется заново изобретать велосипед? Мы часто говорим о профессиях будущего, но не всегда задумываемся о том, какие изменения они принесут в нашу жизнь. Об этом в субботнем номере размышляет Андрей Павленко в материале «Черноземные мысли».

В постоянной рубрике «Личное отношение» автор газеты рассуждает о том, как полезно беседовать со своими детьми. Находить для этого время в череде рабочих дней и в суете дел выходного дня. Беседуя с детьми без спешки, вы узнаете о них много нового и лучше почувствуете их. Об этом «Разговор по душам».

Сколько людей, столько и судеб. И историй, связанных с ними, много разных. Автор очерка «Русланчик, Олежка» рассказывает о неординарном жизненном случае своей героини Софии, в душе которой спустя много лет наступило прозрение. Хочется верить, что, расплатившись за свою раннюю ошибку, она станет счастливой. И не она одна.

Со своим очередным рассказом читателя познакомит член Союза журналистов Приднестровья Владимир Денисенко. «Вишня», так назвал он его. Обычная история обычного человека. В нем и смех, и слезы, то, что может случиться с каждым из нас. Это – жизнь, фрагмент которой тонко и объективно изобразил автор, желая вызвать у читателя улыбку.

Традиционно в номере: гороскоп, сканворд и истории одного дня.