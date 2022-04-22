У суботньому номері газети «Гомін» 23 квітня ви зможете прочитати:

Чорнобильська трагедія очима поета

Іван Драч – людина свого часу. Його хвилювало все, що так чи інакше стосувалося долі України. Тому й чорнобильська трагедія не могла залишитися поза увагою митця. Так зародилася поема «Чорнобильська Мадонна».

Поема Івана Драча – незвичайний твір як щодо змісту, так і за формою. Прагнучи передати багатоликість народної біди, автор наводить факти, портрети, передає розповіді учасників ліквідації аварії, вловлює її закордонне відлуння, використовує біблійні образи.

Детальніше – на стор. «Джерело».

Життя, присвячене покликанню

А роки летять, наші роки як птахи летять…»

Здається, зовсім недавно життя, як чистий аркуш паперу, лежало перед тобою, душа була сповнена мрій і надій, і от уже ти підбиваєш підсумки й сумуєш за нездійсненим або пишаєшся тим, що зроблено. Кому пощастило пишатися – щаслива людина, бо втілила в життя свою мету. Подвійно щасливі ті, чия мета була благородною, й ті, хто присвятив себе улюбленій справі.

Тамара Василівна Хілько – ветеран столичної освіти, педагог від Бога, відмінник галузі, 18 квітня відзначила своє 80-річчя.

Про вчительку, жінку, маму та просто людину читайте на стор. 7.

Сезон туристичних екскурсій Придністров’я відкрито

Столичний Союз ветеранів війни, праці та Збройних сил за підтримки співробітників Науково-дослідного інституту (НДI) організував зустріч у Республіканському ботанічному саду, який гостинно відчинив свої двері для відвідувачів.

Найперший із великих заходів зібрав понад 20 членів Союзу ветеранів праці на захопливу екскурсію на свіжому повітрі. Спеціаліст НДІ Наталія запропонувала їм особливий екскурс через усю мальовничу територію парку, площа якого, між іншим, становить 21 га.

Про те, якою була прогулянка ветеранів, про історію та сьогодення республіканського дендрарію читайте на стор. 12.