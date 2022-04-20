Встреча учащейся молодежи с писательницей

В конференц-зале Государственного учреждения «Приднестровская газета» 16 апреля состоялась интересная встреча. Старшеклассники столичной СШ№ 16 впервые увиделись со Светланой Мазериной – автором рассказов, повествующих о трагических событиях «горячего лета» 1992 года. Школьники знают их почти наизусть, но впервые могли поговорить с живым свидетелем трагических событий прошлого.

Мероприятие, инициированное редакцией украиноязычной газеты «Гомін», стало своеобразным итогом плодотворного сотрудничества печатного органа со школьным сообществом, поскольку произведения С. Мазериной есть в программе курса «Литература родного края», их анализ и толкование обсуждались на страницах газеты.

О чем говорили? О том, что прошло 30 лет с тех пор, как вооруженные спецподразделения Молдовы «наводили конституционный порядок» в Бендерах. О материальном ущербе, человеческих жертвах, общественных и морально-этических последствиях этой попытки ликвидировать молодое Приднестровское государство.

Более того, участники встречи узнали, что именно учителя украинского языка (Инна Никонова и Ольга Бурдужа) сделали литературный перевод некоторых произведений автора, учащиеся Тираспольской СШ № 16 исследовали «Психологизм и жанровые особенности рассказа «Старик и старуха». Так что встреча была актуальной, интересной и познавательной для всех ее участников.