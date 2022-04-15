Анонс газеты «Приднестровье» на 16 апреля

В свежем субботнем номере в преддверии главного православного праздника читатели узнают, как печь пасхальные куличи, познакомятся с видеографом Максимом Фоминым, вспомнят приднестровцев, оставивших неизгладимый след в истории, да и просто поразмышляют о жизни, возникающих трудностях и путях их решения.

На Пасху принято есть куличи, и их с большим желанием выпекают на больших и малых кондитерских производствах, в пекарнях, дома. В преддверии праздника в столичной компании «Торговый проект» провели мастер-класс по их приготовлению. Как подчеркнул директор компании Сергей Поезжаев, многие специалисты становятся настоящими профессионалами именно за счет взаимного обмена опытом. Благодаря такому построению деловых связей происходит быстрое развитие». О мастер-классе, проводимом непосредственно в торговом центре компании — в материале «Вначале был проект».

Он, сам родившийся здесь, делает на нашей земле с нашими людьми талантливые проекты, показывая, что и земля наша, и люди наши необыкновенные. «Он» – это видеограф Максим Фомин. Беседу с ним о том, откуда все это – талант, желание и умение делать стильный современный продукт – найдете в рубрике «За чашкой кофе» в публикации «В чем видеограф Максим Фомин видит красоту?».

В рубрике «Незабытые имена» рассказ о об уроженце Бендер – великом учёном, академике, Герое Советского Союза Евгении Константиновиче Фёдорове. В основу статьи легли дневниковые записи одного из участников папанинской четвёрки – радиста научно-исследовательской станции «Северный полюс-1» Эрнста Кренкеля, изданные в предвоенные годы под названием «Четыре товарища».

Раньше думали о каком угодно воспитании детей – идейном, нравственном, трудовом, — но только не о психическом. В последние десятилетия многие склонны не закрывать глаза на психологические травмы взрослых, а психическое воспитание детей воспринимают как прикладную науку. Насколько новое поколение серьезно относится к врачевателям душ и в каких случаях обращаются к ним за помощью, корреспондент узнает у практикующего психолога Аллы Новиковой, а читатели прочтут в материале «Все наши травмы из детства».

Дача у родителей появилась в конце 80-х. Тогда это был самый настоящий дачный бум среди городских жителей. Многие обзавелись заветными «6 сотками» с вагончиком, где хранился садово-огородный инвентарь. А еще там как-то умещался небольшой столик со складными стульями. О том, как городские жители осваивали «земельные наделы» — в зарисовке «Дача как философия».

Воспоминания автора о юности, о том, как хотелось покорить мир, какие строились планы на будущее и как прекрасно при этом было настоящее — в эссе «Предчувствие счастья».

В постоянной рубрике «География приднестровской кухни» корреспондент пригласит хозяек приготовить вместе с ним угощение выходного дня. Таким угощением станет вертута с яблоками и изюмом как в нашем с вами детстве.

Традиционно в номере: гороскоп, погода, истории каждого дня.