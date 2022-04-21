Город роз: 40 дней и ночей жаркого лета

В конференц-зале государственного учреждения «Приднестровская газета» состоялась организованная редакцией республиканской газеты «Гомін» встреча старшеклассников столичной школы № 16 со Светланой Мазериной – автором рассказов, повествующих о трагических событиях «горячего лета» 1992 года. Школьники впервые могли лично пообщаться с живым свидетелем трагических событий прошлого.

Прошло почти 30 лет с тех пор, как вооруженные спецподразделения Молдовы «наводили конституционный порядок» в Бендерах. О материальном ущербе, человеческих жертвах, общественных и морально-этических последствиях этой попытки ликвидировать молодое приднестровское государство шла речь на этой встрече.

Мероприятие стало своеобразным итогом плодотворного сотрудничества печатного органа со школьным сообществом, поскольку произведения С. Мазериной есть в программе курса «Литература родного края», их анализ и обсуждение проходили на страницах газеты. Более того, участники встречи узнали, что именно учителя украинского языка и литературы Инна Никонова и Ольга Бурдужа осуществили литературный перевод некоторых произведений автора, учащиеся Тираспольской СШ № 16 исследовали «Психологизм и жанровые особенности рассказа «Старик и старуха». Поэтому встреча была актуальной, интересной и познавательной для всех участников.

Парень взял автомат

Песня Бориса Парменова «Парень взял автомат» напомнила о чрезвычайно тяжелом и незабываемом периоде в истории защиты и становления Приднестровской Молдавской Республики: о событиях жаркого военного лета, апогее агрессии Молдовы в цепочке вооруженных провокаций, столкновений и террористических актов, которые продолжались с осени 1991-го. Бендерчане помнят их по сей день. Светлана Александровна также принадлежит к этой категории. Кстати, 19 июня она отмечает свой день рождения.

«В тот день 1992 года люди были растеряны, потому что не знали, что происходит, что делать и как воспринимать события. Я принимала гостей. Посидели. Когда провожала их, начался обстрел, прохожие испуганно разбегались, прятались. Дома увидела с балкона сразу несколько пожаров, особенно страшно выглядела огромная «свеча», пламя которой достигало высоты 9-этажного дома – горела нефтебаза.

Утром прошлась по улицам, усыпанным битым стеклом. Было уже много разрушений: обстрелянные дома зияли пустыми окнами, разбитые фонари, опоры электропередач, время от времени вдалеке гремели взрывы», – поделилась печальными воспоминаниями писательница.

Ее рассказ продолжили Артур Гайдаржи и Матвей Рыбалко, эмоционально озвучившие некоторые «Зарисовки с натуры»: «Над разбитым исполкомом, как раз в том месте, где фасад особенно раскурочен, сомлевший от жары, слегка шевелится под горячим ветерком изорванный, но так и не сбитый, красно-зеленый приднестровский флаг. А за ним блестит нетронутой позолотой крест православного собора. По флагу бьют прямой наводкой из пушки, пытаются сбить из автоматов, а он, истерзанный, не сдается.

Утром 20 июня бендерский художник Борис Жемир в центре города, где пули залетали в окна, а убитых хоронили во дворах и палисадниках, записал на магнитофон автоматную стрельбу, разрывы снарядов, вой мин и сирены. И тут же – птичий щебет, бой часов, телефонные звонки – живая жизнь посреди войны. Старенький магнитофон, выставленный на подоконнике, подставил свою пластмассовую грудь под пули, чтобы запечатлеть саму историю».

Такими простыми словами, короткими фразами писательница нарисовала картины и события тех дней. Формат и язык зарисовок легко воспринимаются учениками, понятны им, они проникаются тревожным настроением того времени, сочувствием к людям, попавшим в затруднительную ситуацию.

Актуальность творчества писательницы

Мы вспоминаем события Бендерской трагедии, поэтому рассказ Светланы Мазериной «Старик и старуха» о событиях 1992 года чрезвычайно актуален. «Произведение произвело на меня и одноклассников самое большое впечатление. Простыми словами автор смог передать такую глубину чувств, которой, на мой взгляд, не удается достичь многим современным литераторам», – сказал исследователь Артур Гайдаржи.

По мнению его коллеги восьмиклассницы Ирины Пермяковой, «…самый яркий рассказ в приднестровской литературе, в котором прослеживается психологизм, написала С. Мазерина. Она – наша землячка, родилась, училась, работала и живет в Приднестровье. Война 1992 года застала ее вместе с родными в Бендерах, поэтому все, что она запечатлела в рассказе, было увидено, услышано и пережито ею лично. Именно поэтому рассказ пронизан болью, переживаниями и чаяниями всего нашего народа. «Старик и старуха» – это предостережение будущим приднестровцам. Нельзя нынешнему поколению забывать, что такое война».

Большое влияние на творчество Светланы Мазериной оказали события 1992 года. Ее «Зарисовки с натуры» – короткие, но емкие, не оставляют читателей равнодушными. За каждой зарисовкой – маленький сюжет, точный репортаж. В коротеньких пронзительных строчках – целая жизнь. Героями ее рассказов и зарисовок стали родные, близкие люди, встречные прохожие.

Последствия трагедии

40 дней и ночей продолжались обстрелы, гибли защитники города и мирные жители. Агрессия, развязанная Молдовой, нанесла молодой республике большой ущерб: в Бендерах было разрушено 37 объектов народного хозяйства, 8 административных зданий, 14 больниц, 11 школ, 6 детсадов, 23 магазина, 326 жилых домов. Но никакими деньгами нельзя измерить и возместить человеческие жертвы: потери убитыми и ранеными составляли более 2 000 человек, в том числе мирные жители: женщины и дети, 91 пропавший без вести.

Имена погибших высечены на плитах Мемориала Памяти и Скорби. Есть там памятники генералу Александру Лебедю и воинам-миротворцам, остановившим войну в Приднестровье. Минутой молчания участники встречи почтили память павших за нашу республику.

Память не даст повториться

Проходят годы. Приднестровцам время от времени приходится преодолевать всевозможные блокады и другие трудности, которые закаляют наш характер. Между тем за 30 лет уже выросло молодое послевоенное поколение. Надеемся, что о новых страницах истории славного города Бендеры напишут уже те, кто не видел ужасов военной трагедии 1992 года, однако все о ней знают и помнят. Эта память не позволит повториться ужасающим событиям. На улицах Бендер почти не осталось следов разрушений, живет и строится вся наша республика, устремленная в мирное будущее, а Бендеры зеленеют, расцветают и возвращают себе славу города роз.

Послесловие

Теплое общение, рассказ писательницы, ее искренность, открытость и неподдельный интерес к молодым слушателям, которые ознакомились с произведениями и пришли на встречу, обусловили обратную реакцию.

Мне очень понравилась встреча с поэтессой. Особенно ярко в моей памяти запечатлелись моменты, когда она рассказывала нам о своей молодости, о пути к творчеству. (Юля Москвичева)

Очень приятно, что именно нам выпала честь напрямую пообщаться со Светланой Мазериной, такой замечательной женщиной и талантливой писательницей! (Ольга Бабой)

Мне больше нравится произведение Светланы Мазериной о Бендерской трагедии «Старик и старуха». Кажется, это лучшее, что я читал о трагической истории нашего края. (Даниил Кирничук)

Мне очень понравилось это мероприятие. Я узнал много нового из истории Приднестровья. Было бы очень интересно, хотелось бы еще побывать на таких встречах. (Артур Гайдаржи)

Я впервые на подобном мероприятии, было достаточно интересно узнать любую информацию от писательницы. Мне очень понравились ее рассказы о войне, работе и детстве. (Михаил Шамшуров)

Я ожидал увидеть положительную женщину средних лет, которая с удовольствием рассказывала о себе и своем творчестве, и мои ожидания оправдались. Спасибо за организацию этой встречи! (Матвей Рыбалко)

Все ожидания от встречи оказались реальными! Писательница – интересный человек, она через многое прошла. Считаю ее подлинной героиней, и это подтверждают ее стихи и рассказы. Мне понравилась атмосфера в редакции: очень уютно, красиво, необычно. Узнала, что в газете «Гомiн» работают приятные люди, интересные и добрые. Спасибо за мероприятие! Желаю удачи в работе! (Лия Харчевская)

Когда узнала, что планируется встреча со Светланой Мазериной, по произведению которой мои ученики писали исследовательскую работу, очень обрадовалась такой прекрасной возможности. С автором произведения «Старик и старуха» до этого пообщаться лично не получилось. На встречу, состоявшуюся в конференц-зале ГУ «Приднестровская газета», приехали учащиеся 8-х классов. Они будут знакомиться с творчеством писательницы только в 9 классе, а возможность пообщаться с автором благоприятно отразится на их мотивации к учебе. Встреча поможет им лучше понять, прочувствовать и «прожить» рассказ «Старик и старуха».

Огромное спасибо редакции газеты за то, что организовали это важное мероприятие! Дети, как никогда раньше, нуждаются сейчас в общении с живыми свидетелями событий ВОВ, Бендерской трагедии. Чем дольше жива наша память, тем дольше мирный приднестровский край будет мирным. (Ольга Бурдужа).

Характер, опыт и талант

Талант надо воспитывать… Характер Светланы формировался в семье военных, поэтому с детства и правильный, хотя поиски своего пути тоже его закаляли: учеба в Кишиневе, потом в Ленинграде помогла получить диплом филолога в Тирасполе. Работа и общение с людьми всех возрастов, поездки, экскурсии и путешествия способствовали накоплению жизненного и профессионального опыта.

Острый взгляд, аналитический ум, эмоциональная экспрессия способствовали рождению стихов, дорожных зарисовок. Но пришло время определиться и стать полезной своей Родине – почти 17 лет Светлана Мазерина работала редактором-корреспондентом Радио Приднестровья. Это был самоотверженный и увлекательный, творческий труд. Светлана Александровна совмещала его с писательским творчеством – в 2000 году ее приняли в Союз писателей Приднестровья. Она пишет стихи, прозу, публицистику. Выпустила три авторских сборника: «Женская логика», «Гладиаторша», «Осенняя сирень». В настоящее время бендерское литературное объединение готовит к изданию совместный сборник.

Елена СТЕФАНЮК.