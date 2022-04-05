В ГУ «Приднестровская газета» прошел семинар-практикум на тему «Жизнь в период турбулентности: инструкция к применению». Его для сотрудников учреждения провели ведущие специалисты-психологи ПГУ: Илона Клименко, кандидат психологических наук, доцент, начальник Управления молодежной политики и социально-психологической поддержки ПГУ, Ольга Грицкан, психолог высшей категории, Юлия Бондаренко, кандидат педагогических наук.

Актуальность проведения семинара объясняется происходящими вокруг нас событиями, которые вызвали у всех высокий уровень непредсказуемости, неопределенности и нестабильности. Пришел период, и не первый в нашей жизни, который кардинально изменяет ее и влияет на каждого из нас. Такие пиковые периоды напряженности были в 91-м, 98-м, 2008-м, 2020. Мы тревожимся, и все чаще задаемся вопросами: что с нами будет, что будет с нашими родными, что с работой? Перемены – это, безусловно, вызовы. Но они же и возможность изменить нашу жизнь и измениться самому.

Предметом обсуждения на принципах «командной игры» стали поиск ответов на насущные вопросы – как противостоять стрессу, как он отражается на нашем организме, как «фильтровать» информацию, которая льется на нас как полноводная река. Последняя составляющая очень важна как раз для сотрудников ГУ «Приднестровская газета», смыслом трудовой деятельности которых как раз и является «работа с информацией».

В ходе семинара каждый участник мог самостоятельно определиться, что показывает его «барометр настроения», смоделировать собственную реакцию на стресс, которая характеризуется тремя простыми словами: стой, беги, бей.

Психологи-практики давали участникам семинара дельные советы в отношении того, как справиться с постоянным напряжением, как совладать со стрессом, как нормальными человеческими чувствами мы можем реагировать на ненормальную ситуацию. К сожалению, все мы подвержены стрессам, которые вызывают потерю контроля над ситуацией. При этом мы не в состоянии воздействовать на события, когда возникают так называемые обстоятельства непреодолимой силы.

Стрессы, тревога, напряжение, вызванные последними событиями, безусловно, негативно влияют на наше здоровье, прежде всего, психологическое. Как емко сформулировали лекторы «стресс – это нарушение равновесия».

Участники семинара совместно разбирали такие понятия, как «стадии стресса», «виды стресса», проводили экспресс-тесты, тренировались практике задержки дыхания. А в завершение семинара-практикума со стороны практикующих психологов прозвучали актуальные рекомендации. Во-первых, критично «фильтровать» получаемую информацию и научиться ее при необходимости «сбрасывать», чтобы, в конце концов, нормально функционировать. Во-вторых, ценить то, что имеете, мыслить позитивно, научиться «отключаться». И наконец, в-третьих, полноценно спать, пить много воды, юморить, обниматься, а главное, говорить близким «Я тебя люблю!»