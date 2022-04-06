В ногу со временем

Журналистика – сфера постоянного движения вперед, обновления, изменения форм, способов и методов доведения информации до аудитории. Именно поэтому нельзя останавливаться на достигнутом, почивать на лаврах. Веление времени – изменяться, совершенствоваться, учиться и перенимать новое.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ПМР вместе с союзом журналистов ПМР выступили в роли организаторов очередного заседания школы молодого журналиста, которое прошло на площадке ГУ «Приднестровская газета». В числе слушателей были и студенты ПГУ во главе с заведующей кафедрой журналистики ПГУ Светланой Распоповой.

Открыл заседание ведущий специалист Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Десятник. Он обозначил цели и содержание занятия. В течение полутора часов его участники обсуждали тему создания проектов лонгрид. Всезнающая Википедия говорит нам, что это формат подачи журналистских материалов. Спецификой данного формата является большое количество письменного текста, разбитого на части с помощью различных мультимедийных элементов: фото-, видео-, аудио-, инфографики и др.

«Сегодня мы покажем, на что способны приднестровские журналисты, замотивированные на творчество и креативность. Для нашего министерства – это пилотный проект, и в случае успеха, будет его продолжение», – отметил представитель отраслевого ведомства Дмитрий Десятник.

Участников очередного заседания школы молодого журналиста на творческий поиск напутствовал председатель союза журналистов ПМР, главный редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев.

«Здесь нет сегодня случайных людей. Присутствуют те, кто видит себя в профессии журналиста, кто готов поделиться с окружающими своими мыслями. Все мы вместе делаем важную для общества работу», – констатировал глава республиканского творческого союза.

Александр Карасев рассказал о работе школы молодого журналиста, постоянными участниками которой являются 18 человек, проводимых в ее рамках мероприятиях.

Заместитель главного редактора информационного агентства «Новости Приднестровья» Александр Корецкий и фотограф Артем Кулекин поделились с будущими журналистами опытом создания мультимедийных проектов. В их числе «Поле битвы – Бендеры», «Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы из Приднестровья», «За веру и верность. Казаки Приднестровья», «Екатерининский парк в деталях и символах. От идеи до воплощения», «Народное ополчение Приднестровья. 4 истории ветеранов». Два мультимедийных проекта посвящены нашим знаменитым землякам Михаилу Ларионову и Николаю Зелинскому, еще один – творческому потенциалу приднестровской музыкальной группы «Ланжерон». Уже в ближайшее время свет увидит специальный мультимедийный проект «Новостей Приднестровья», посвященный 30-летию отражение агрессии Молдовы против приднестровского народа.

Главная задача, которую поставили перед собой разработчики проектов, чтобы читателем лучше воспринимались объемные тексты. В своей работе журналисты «Новости Приднестровья» использовали специальную мультимедийную платформу «Тильда».

«Мы живем в мире, в котором существует много форматов создания и способов получения информации. Время наше динамично. Задача журналистов, используя мультимедийные инструменты, привлечь внимание пользователей, «задержать» их на действительно интересной информации», – сказал Александр Корецкий.

По его словам, важным моментом является то, что публикуемый текст должен быть органично взаимоувязан с изображением, видео, аудио-, инфографикой и другими мультимедийными инструментами, удобна должна быть и навигация мультимедийного информационного продукта.

О технической стороне платформы «Тильда», с использованием которой создаются мультимедийные и интерактивные журналистские проекты слушателям школы молодого журналиста и студентам ПГУ рассказал фотограф ИА «Новости Приднестровья» Артем Кулекин.

Заведующая кафедрой журналистики ПГУ Светлана Распопова поблагодарила организаторов и ведущих мастер-класса за то, что они поделились собственным опытом создания такого рода информационных продуктов.

«В море информации сегодня на первый план выступает важная для журналиста задача – удержать внимание читателя, зрителя. Мир динамично меняется, изменяться должна и журналистика. В связи с этим журналистам, хотят они того, или нет, нужно идти в ногу со временем. А это значит, что мы всю жизнь, каждый день должны учиться чему-то новому», – считает Светлана Распопова.

Главный вывод, который можно было сделать из обмена опытом и мнениями опытных и начинающих журналистов заключается в простой сентенции – журналистика становится все более мультимедийной.