Анонс газеты «Приднестровье» на 2 апреля

Продовольственная безопасность жителей нашей республики всегда была в центре внимания государства. Она является одной из главных задач развития местного агропромышленного комплекса.

Первый апрельский номер главной газеты республики познакомит читателей с сельхозфирмой «Экспедиция Агро». Предприятие на приднестровском рынке более 15 лет. Каждый житель республики наверняка знаком с продукцией, которую на своих полях выращивает эта агрофирма. «Экспедиторы» тесно работают с Заводом консервов детского питания Тирасполя. О новых формах работы, экзотических для республики культурах и планах на будущий урожай — в материале «Титаны полей».

ФК «Шериф» исполняется 25 лет. В преддверии юбилея газета решила вспомнить лучших игроков «желто-черных» разных лет: от Айзека Окоронкво до Себастьяна Тилля.

Ни для кого не секрет, что современные мальчишки и девчонки не очень любят проводить время за чтением книг. «Неинтересно, скучно, лень», — отмахиваются они от предложения родителей прочесть хоть что-нибудь. Причины тому хорошо всем известны. Не будем вновь их озвучивать. Субботнее «Приднестровье» приглашает маленьких читателей на своеобразную экскурсию в мир книг, сказок и приключений. К тому же и повод самый подходящий – 2 апреля Международный день детской книги.

Скифы, сарматы, булгары, венгры, печенеги, половцы… – десятки народов оставили свой след в истории Приднестровья. О том, чем запомнились древние венгры, по определению русских летописей – угры, – в материале «Угорский переход».

«Больно за людей старшего поколения, которым за жизнь досталось подобных несчастий с лихвой. Они в чём- то более стойкие, чем мы, но и очень ранимые в отношении происходящего. А, кроме того, как и подростки, они великие максималисты и не умеют фильтровать огромное количество негативной информации, поступающей к ним со всех сторон». О том, как помочь нашим родителям заботой и вниманием, в зарисовке «Бог дал ей меня».

Продолжается цикл публикаций о редких представителях флоры и фауны, внесённых в Красную книгу ПМР. В номере — зарисовка «На рыбалку с порешней». Так в старину, а кое-где и ныне звалась и зовётся речная выдра. Зверь столь же интересный, как и редкий, нуждающийся в охране от зарящихся на её мех браконьеров; псевдоборцов за рыбные ресурсы; заливающих свои угодья неимоверным количеством сельхозхимии нерадивых землепользователей и кичливых «любителей» диких животных в домашних условиях.

О том, как собака стала центром притяжения, о том, как семья корреспондента, впустившая в свой дом щенка мопса, «попала», читайте в добром материале «Картошка на ножках».

Можно ли в пост вкусно и сытно поесть? На этот вопрос утвердительно отвечает Наталья Кузьмина из села Протягайловка. И предлагает всем постящимся и непостящимся попробовать приготовить любимые блюда ее семьи – солянку, голубцы, драники и оладьи.

Традиционно в номере: гороскоп, истории каждого дня.