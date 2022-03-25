У суботньому номері газети «Гомін» 26 березня ви зможете прочитати:

Подаруй усмішку дітям з України

Дітей біженців з України, які тимчасово змушені проживати в Придністров’ї, направляють в освітні установи з російською й навіть молдавською мовами навчання. Проте основне навантаження в цій благодійній справі взяли на себе Республіканський український теоретичний ліцей-комплекс (РУТЛ-К), Бендерська українська гімназія та Рибницька українська школа. За даними МВС ПМР, у них тимчасово навчаються 158 учнів.

Не залишилася осторонь і Республіканська громадська організація «Розвиток української освіти та культури «Укрпросвіта» імені Тараса Шевченка», члени якої працюють у цих освітніх закладах. Вони провели акцію «Допоможи посміхнутися дітям з України».

Як зустрічають прибулих у навчальних закладах республіки читайте на стор. 1.

Про ціни, продовольчу безпеку та державну підтримку

Заступник голови Уряду, міністр економічного розвитку ПМР Сергій Оболонік поділився своїм баченням ситуації, яка нині склалася в економіці ПМР.

Керівник відомства запевняє, що республіка має запаси продовольства на тривалий час. Через панічні настрої, які розповсюджуються в суспільстві, виникає візуальний дефіцит, як, наприклад, це стало з сіллю, коли люди розкупили її повністю. Крупи, макаронні вироби, якщо й подорожчають, то не на багато. Тому що основні крупи, такі як пшенична, ячна, перлова, манна, гречана – виробляються в Придністров’ї. Те ж саме й з молоком, м’ясом тощо. Тож дефіциту не варто очікувати.

Подробиці читайте на стор. 2.

Поспішайте робити добрі справи

Можна займатися проблемами екології, озелененням, допомогою незаможним, а можна присвятити своє життя пам’яті предків і турботі про ветеранів. Своїм досвідом у цій діяльності поділилася Анастасія Гречушкіна.

Детальніше можна прочитати на стор.3

Професія важлива, цікава і відповідальна

23 березня – Всесвітній день метеоролога, а в Придністров’ї він відзначається ще як День працівників гідрометслужби.

Про одну з цікавих професій, про перші метеорологічні спостереження, про модернізацію гідрометслужби Придністров’я та різні цікавинки, що стосуються метеорології – на стор. 6.

Як зробити урок цікавим та ефективним

В рубриці «Джерело» (стор.9) учителька ТСШ №18 Ніна Шуляк ділиться досвідом, як сприяти розвиткові зв’язного мовлення, як писати твори, як дібрати й систематизувати матеріал для твору-опису природи за власним спостереженням тощо.