Будьте здоровы!

Пожелание, вынесенное в заголовок этого обзора, является одним из самых распространенных. Оно важно и значимо для каждого человека, воспринимающего собственное крепкое здоровье как высшую небесную награду. Но если вдруг оно пошатнулось, на помощь всегда придут те, кто дал клятву облегчать страдания людей – врачеватели. О людях в белых халатах, развитии медицинской отрасли в объявленный в Приднестровье Год здравоохранения пишут журналисты республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Приднестровские медики вот уже два года находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Публикация в газете «Приднестровье» под заголовком «Как нас «догнал» коронавирус» на примере конкретной семьи рассказывает о лечении, которое маленькому пациенту проводила специалист Дубоссарской центральной районной больницы Наталья Буза. Примечательно, что она продолжатель семейной династии медиков. Ее мама, Лидия Ивановна Томчаковская, – известный в Дубоссарах врач-педиатр.

Традиционная рубрика газеты «Приднестровье» «Форум. Трибуна общения» на этот раз открылась небольшой заметкой под заголовком «Спасибо врачам!». В ней выражена благодарность пациентов коллективу Дубоссарского ковид-госпиталя: врачам, медсестрам – за профессионализм и спасенные жизни, санитаркам и работникам кухни – за нелегкий труд и доброжелательное отношение к больным.

Со страниц «Приднестровья» главный врач «ТираМеда», психиатр-нарколог высшей категории Андрей Панасюк рассказывает читателям как в текущей ситуации справиться с тревожностью. «Общайтесь с близкими, старайтесь по возможности поддерживать друг друга, – советует специалист. – Тактильное общение дает гораздо больше, чем вербальное».

Газета «Гомин» опубликовала на своих страницах очередную тематическую полосу, посвященную Году здравоохранения. И начали журналисты украиноязычного издания с публикации очерка под названием «Человек года в номинации «Медицинский работник». По итогам 2021 года им был признан заведующий отделением смешанной травмы ГУ «Республиканская клиническая больница» Валерий Мунтян. Трудовую деятельность он начал в 1982 году. За самоотверженный труд отмечен многими государственными наградами, у него 18 научных публикаций.

Сотрудники Кицканского краеведческого музея подготовили презентацию на тему «Сестры милосердия». Он посвящен памяти медсестер, уроженок села, которые в годы Великой Отечественной войны спасли жизни многим бойцам Советской Армии. И заголовок у материала соответствующий – «Жить им вечно в благодарной памяти людской». Отрадно, что и в наше время в тяжелый час испытания пандемией люди в белых халатах, не жалея себя, спасают жизни своих земляков.

В рамках Года здравоохранения в республике проходят разноплановые мероприятия для обеспечения доступности медицинской помощи, привлечения населения к ведению здорового образа жизни. Так, в Рыбницкой библиотеке на своих Интернет-ресурсах ввели специальную рубрику «Целители тела и духа». Одноименная публикация «Гомина» посвящена Владимиру Далю.

В трех столичных поликлиниках провели день открытых дверей. Любой желающий мог бесплатно пройти флюорографию. Это крайне важно для профилактики такого опасного заболевания как туберкулез. Об этом на страницах газеты в статье «День открытых дверей в поликлиниках Тирасполя» рассказал зам. главного врача Республиканской туберкулезной больницы Сергей Панкрушев.

Проникновенный рассказ о медиках поликлиники №2 г. Бендеры под названием «Ради здорового поколения» опубликован на газетных страницах «Адевэрул Нистрян». Все они опытные и квалифицированные специалисты, отдавшие сфере медицины не один десяток лет.

Благородный труд людей в белых халатах не остается незамеченным их благодарными пациентами. Для них искренне звучащее «спасибо» спасенного в ковид-госпитале – самая большая награда. О таких ежедневно стоящих на страже здоровья людях заметка под заголовком «Героини наших дней», опубликованная в газете «Адевэрул Нистрян».

Врач столичной поликлиники №1 Анна Татаренко со страниц «АН» просвещает читателей о симптомах обмороков, их причинах и алгоритме оказания первой медицинской помощи если такого рода случаи произошли дома или на улице. Статья с советами эскулапа названа «Будьте здоровы!»

Медики не перестают говорить пациентам о вреде курения, этой эпидемии всех веков. Очередные рекомендации специалистов опубликованы в материале под названием «Начни сегодня».

О ходе очередного консилиума приднестровских и российских онкологов рассказывает публикация в газете «Адевэрул Нистрян» под заголовком «На повестке дня Правительства». Специалисты из России делились с коллегами из ПМР передовыми методами оказания медицинской помощи пациентам, страдающим онкологическими заболеваниями.