Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 26 мартие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Аре доар 17 ань, трей дин каре практикэ активитатя де артист ал стрэзий. Ярослав Хабаров спуне кэ кынтэ ну пентру бань, чи пентру суфлет. Страда ый оферэ либертате ши о старе бенефикэ. Читиць артиколул «Ла ун колц де страдэ кынтэ!» ши вець афла май мулте деталий интересанте.

Де-й фриг, де плоуэ, де бате вынтул, ын фиекаре диминяцэ локатарий блокурилор де пе стрэзиле ынвечинате Гагарин ши Димитров дин сатул Суклея, районул Слобозия, о вэд пе буникуца Галя, мэрунцикэ, дар юте, мунчинд де ку зорь ын курциле каселор лор. Ын салопета де кулоаре оранж, ынарматэ ку мэтурэ ши хырлец, пе каре ле мынуеште ку дибэчие, еа фаче курэцение, ынтр-о деплинэ армоние ку натура ши оамений о адмирэ. Дин артиколул ««Авантажул мунчий меле есте рекуноштинца оаменилор» вець афла май мулте деталий.

Алеӂеря виитоарей професий е о етапэ фоарте импортантэ ын вяца фиекэрей персоане. Кум с-о алеӂь? Кум сэ ну грешешть? Кум сэ девий ун спечиалист ку адевэрат нечесар?

Ла ачесте ынтребэрь ау ынчеркат сэ ле рэспундэ елевилор класелор а IX-а де ла личеул-комплекс «П.Спельник» дин Слобозия ангажаций Колеӂиулуй политехник дин дин ачеяшь локалитате, оферинду-ле ун мастер-класс. Дин артиколул «Салваторь ай вьецилор оменешть» вець афла май мулте деталий.