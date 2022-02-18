Анонс газеты «Приднестровье» на 19 февраля

В свежем субботнем номере главной газеты республики — про то, как важно не переставать принимать участие в международных олимпиадах, несмотря на пандемию, с какими проблемами сталкивается современный журналист, а также литературный мир интересных историй и поэтических произведений.

Анне давно нравится литература, и она любит читать. И писать тоже – сочинительство для нее становится больше, чем увлечение. А во времена пандемии, когда больше приходится находиться дома, девушка чаще садится за стол и пробует силы, принимая участие в различных конкурсах и олимпиадах по родному языку и литературе. За плечами у нее их несколько, и все отмечены успехом. Сегодня школьница из Тирасполя участвует в международной олимпиаде по русскому языку, проводимой институтом А.С. Пушкина. Анна Михайлова – среди 1млн.244 тысячи ребят из разных стран, и уже прошла во второй тур. Об этом статья «Анна, которая пишет эссе».

Проблемы, с которыми сталкиваются пишущие и читающие люди, обсудили участники «Школы реальной журналистики». О том, что происходит с журналистикой в современном мире, читатели узнают «Туту Сюжеты и не только».

Жизнь каждого из нас – история. Какие только перипетии не бывают в ней. Так и в судьбе героев очерка «Стечение обстоятельств» в один миг произошли внезапные события. Но супруги сумели вопреки всем трудностям сохранить семью, они по-прежнему живут вместе, о прошлых неприятных моментах стараются не вспоминать. «Разрулить» обстановку им помогла любовь, доверие друг к другу и верность.

Безопасность физическая, психологическая, мировоззренческая – всё в наших руках. Научно-технический прогресс, новые изобретения, тенденции порождают и новые понятия, с которыми, так или иначе, приходится иметь дело. О том, что такое «цифровая гигиена» – в одноименном материале.

Свыше столетия тому назад в терновских плавнях произошла история, потрясшая современников, но впоследствии основательно забытая. Вспомнить ее поможет статья «Случай, описанный Розановым».

У детей всегда есть чему поучиться. Вопрос: хватит ли терпения, способностей… О новых выдумках и шалостях – в юмористической зарисовке «Мирославушка снова проказничает».

В зарисовке «Дерево корнями держится, а человек семьей» узнаете, как случайная встреча изменила судьбу двух человек. Вас ждет красивая романтическая история с неизбежным хеппи-эндом.

Февраль – это старший брат весны. Так считают приднестровские литераторы, которые попали в очередной выпуск «Литературной страницы» субботнего номера. Перед началом самого поэтического времени года самое время расчехлить свое вдохновение!

Традиционно в номере гороскоп, сканворд, истории одного дня.