Год здравоохранения: начало

Людям здравомыслящим нет надобности говорить о непреходящей ценности здоровья. Оно основа нашей жизнедеятельности. То, каким будет здоровье нации, во многом зависит от уровня развития медицинской отрасли. Учитывая этот немаловажный фактор, указом главы государства 2022-й объявлен в Приднестровье Годом здравоохранения. В связи с этим творческие коллективы республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета», в текущем году намерены уделить этой теме самое пристальное внимание. Результаты их работы будут освещаться в обзорах, публикуемых на нашем сайте.

Несмотря на новогодние праздники, дежурные врачи были на посту, ведь в процессе оказания медицинской помощи не бывает перерывов. Тем более, когда речь идет о появлении новой жизни. Одна из первых публикаций газеты «Приднестровье» нового года рассказала читателям сколько, когда и где на свет появилось новых приднестровцев. Радостная статистика – в статье под заголовком «Начало жизни под бой курантов».

В постоянной тематической полосе газеты «Приднестровье» «ФОРУМ. Трибуна общения» одна из столичных читательниц благодарит за самоотверженный труд, сочувствие и внимание к состоянию ее здоровья врача-травматолога Григория Гаймана и участкового врача-терапевта Лидию Кройтор.

В постоянной рубрике газеты «Одним абзацем» содержится информация о том, как МВД помогло медучреждениям. Правоохранительное ведомство предоставило лечебным стационарам дополнительные приборы обогрева. 160 масляных радиаторов поступило в больницы Тирасполя, Бендер, Слободзеи, Дубоссар и Рыбницы.

В свой 29-й день рождения Сберегательный банк оказал благотворительную помощь республиканскому центру матери и ребенка. Было приобретено оборудование для лечения самых маленьких граждан нашей республики. Речь идет о перинатальном инкубаторе, современном УЗИ-аппарате экспертного класса и кардиомониторе последнего поколения. О благотворительности банковских служащих можно прочитать в заметке под заголовком «Банк, который всегда рядом».

«Медицина в селах становится более доступной». Уже из заголовка опубликованной в «Приднестровье» статьи можно понять ее содержание – в селах Ленино и Владимировка Рыбницкого района открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. Они оснащены всем необходимым оборудованием.

Под стать предыдущему заголовку еще один – «Серьезные преобразования в системе финансирования здравоохранения». Речь в статье под этим названием идет о модернизации и улучшению работы системы здравоохранения, в частности изменения принципов и пропорций ее финансирования. Этой теме было посвящено онлайн-совещание, прошедшее в начале года на площадке Правительства.

О практике, когда приднестровские онкологи регулярно проводят онлайн-консилиумы с участием коллег из других государств, рассказывается в статье газеты «Приднестровье» под заголовком «Совместная тактика – эффективный путь лечения пациентов».

Освещение проблематики Года здравоохранения журналисты газеты «Гомин» начали с цитат главы государства из его ежегодного послания органам государственной власти и народу Приднестровья. В этом официальном документе поставлены задачи и медицинской отрасли. Что нужно сделать в текущем году, чтобы улучшить здоровье приднестровцев можно узнать из статьи под заголовком «Президент: «Мы сверим часы, еще раз перепроверим ориентиры и продолжим работу».

Тема развития инфраструктуры в сфере здравоохранения продолжена в публикации газеты под названием «Поддержка сельской медицины в республике». В качестве примера этой работы взята сельская врачебная амбулатория в с. Спея Григориопольского района.

О том, как приднестровские медики борются с таким социальным злом как наркомания на страницах еженедельника «Гомин» рассказывает заведующий Республиканским наркологическим диспансером Андрей Ротарь. Приведенные им данные содержатся в материале под названием «Наркомания – болезнь 21-го века».

И в нынешнем году творческий коллектив газеты «Адевэрул Нистрян» решил не расставаться со своей постоянной рубрикой «Коротко о главном». Первое сообщение из нее информирует читателей об объявленном министерством просвещения с 1 февраля по 31 марта конкурсе «Здоровье – это здорово». Вторая информация рассказывает, что по программе фонда капитальных вложений для отремонтированного операционного блока Бендерской центральной городской больницы были приобретены три новых операционных стола, ортопедическая приставка к ним, хирургический электрокоагулятор, а также портативная бестеневая светодиодная операционная лампа.

В год здравоохранения журналисты республиканских газет особое внимание намерены уделить рассказам о людях в белых халатах, ежедневно стоящим на страже общественного здоровья. В газете «Адевэрул Нистрян» уже опубликован первый такой очерк. Он называется «На переднем плане». Материал рассказывает о терапевте из Бендер Жанне Панасюк. Как и ее коллеги во время пандемии она борется с коронавирусом, стоит на страже здоровья людей, вакцинируя всех желающих.