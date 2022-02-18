У суботньому номері газети «Гомін» 19 лютого ви зможете прочитати:

«Усім, що в мені є найкращого, я завдячую батькам»

Ці слова належать Зінаїді Тодорашко – начальникові Державної служби управління документацією та архівами ПМР, яка 19 лютого відзначає свій черговий день народження.

Цікаво, що свого часу вона не думала й не гадала, що архівна робота стане для неї найбільшою любов’ю всього життя. Про вибір професії та щасливу жіночу долю ми й погомоніли із Зінаїдою Георгіївною напередодні.

Докладніше – на стор. 7

Допомагати людям – його кредо

Редакція газети «Гомін» знайомить своїх читачів із представниками талановитої молоді Придністров’я. Нині герой нашої розповіді – Євген Чураєв, який старається зробити власний внесок у розвиток нашої Батьківщини.

Про молодого чоловіка, для якого медицина є мрією дитинства і сенсом всього життя читайте на стор. 8.

«Школяр» Архипа Тесленка

Знавці літературної спадщини України цього року святкують 140 років з дня народження Архипа Юхимовича Тесленка. Його твори читають і наші придністровські школярі. Знайомство з автором розпочинається у 5-му класі з вивчення оповідання «Школяр». Дослідники творчості письменника називають сумну розповідь про долю маленького Миколки одним із найкращих оповідань, яке часто вважають автобіографічним.

Тематична рубрика «Джерело» публікує матеріал на допомогу учителям української літератури. Читайте на стор.9.

Гречана каша – то матір наша, а хлібець житній – батько наш рідний

Продовжуємо тему приготування простих українських страв, про які ми вже й позабували. Сьогодні розповімо, як зварити крупник.

Якщо по простому – то це суп з крупами. Готували його українці споконвіку на м’ясному бульйоні або воді – залежно від сезону й достатку господаря. У бульйон засипали гречану, перлову, пшеничну або кукурудзяну крупу так, щоб готова страва мала консистенцію дуже рідкого пюре.

З рецептом приготування крупнику можна познайомитися на стор. 12.

Також у новому номері газети ви знайдете програму телепередач на наступний тиждень, довідаєтеся, якої погоди очікувати наступні сім днів, порадієте своїй долі, переглянувши гороскоп, прочитаєте цікаві матеріали про людей нашої республіки, познайомитеся з рецептом приготування крупнику та побачите знайомі обличчя на фотографіях.