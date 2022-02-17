Планы и перспективы творческого союза

Пандемия не остановила повседневную деятельность союза журналистов ПМР. В силу сложившихся обстоятельств она проходит в онлайн-режиме. Свидетельство тому – очередное заседание правления творческого союза, которое на площадке ГУ «Приднестровская газета» провел председатель СЖ ПМР, редактор газеты «Приднестровье» Александр Карасев.

Ряды союза журналистов Приднестровья растут, сегодня в них состоит 92 журналиста, большинство из которых уже получили изготовленные по заказу союза специальные значки. В ходе последнего вступления его членами стали 12 сотрудников Приднестровской телерадиокомпании.

Планами работы союза журналистов ПМР на ближайшую перспективу с коллегами по правлению поделился его председатель Александр Карасев. Среди наиболее значимых мероприятий – проведение республиканского профессионального конкурса на лучший печатный, телевизионный, радийный и Интернет-материал, посвященный 30-летию отражения приднестровским народом агрессии Молдовы. Положение о творческом конкурсе опубликовано в газете «Приднестровье», размещено на различных Интернет-ресурсах.

В мае к профессиональному празднику журналистов планируется проведение круглого стола на тему «Роль СМИ в становлении республики». К участию в нем будут привлечены работники средств массовой информации, в том числе из регионов, преподаватели и студенты ПГУ, представители отраслевого министерства.

Важным направлением деятельности союза является работа школы молодого журналиста, которая насчитывает уже 28 человек. Запланированы мастер-классы, семинары, общение маститых журналистов с юной сменой СМИ. Итоговое занятие в школе пройдет в июне.

Значительное время заседания правления союза журналистов ПМР было отведено информации, с которой выступили сотрудники газеты «Приднестровье» Николай Феч и Инна Якименко. Они поделились с коллегами впечатлениями о ходе прошедшего семинара, модераторами которого были российские журналисты и блогеры. Организатором же выступило Россотрудничество. «Информационная картина мира меняется, журналист перестал быть монополистом в распространении информации. Выступившие перед нами коллеги из России акцентировали наше внимание на необходимости перехода на цифровые платформы (это сейчас генеральная линия развития), способах донесения информации», – проинформировал Николай Феч.

Его выступление продолжила Инна Якименко, которая говорила о современных способах продвижения контента в социальных сетях. СМИ, по ее словам, все больше становятся мультимедийными. «Журналистам важно понимать, что аудитории интересно, что ее по-настоящему волнует», – считает Инна Якименко.

В настоящее время руководство союза журналистов ПМР ведет переговоры с Россотрудничеством об организации подобных семинаров для работников СМИ в Приднестровье.

Представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ольга Онищенко выразила признательность членам правления республиканского союза журналистов за активную работу, в том числе по формированию молодой смены журналистского сообщества. Она выразила готовность помочь в организации приуроченного ко Дню печати круглого стола, призвала журналистов активней участвовать в различного рода семинарах, обменах опытом, поскольку им это на пользу.

В заключение заседания правления творческого журналистского союза его участники обсудили также вопросы функционирования печатных СМИ, организации их работы в современных условиях с учетом новых информационных веяний. Условились, что совместная работа будет продолжена.