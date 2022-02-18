Читиць ын нумэрул де сымбэтэ, 19 фебруарие, ал зиарулуй «Адевэрул Нистрян»:

Ну екзистэ нич о дификултате ын вяцэ, пе каре ун спортив перформант ну ар путя сэ о депэшяскэ. Деоарече прин спорт пынэ ши чя май тимидэ ши фиравэ персоанэ се трансформэ ынтр-о персоналитате ку карактер дур ши ку о резистенцэ физикэ инкомпарабилэ. Де ачест фапт, де ненумерате орь, с-а конвинс ши Наталия Кристя дин сатул Суклея, районул Слобозия. Читинд артиколул «Спортул те скоате дин орьче импас….», вець афла май мулте деталий интересанте.

Аша се ынтымплэ кэ ну ынтотдяуна ши ну ла тимп спунем сау скрием деспре омений, каре не ынконжоарэ, каре пар симпли ши имперчептибиль. Дар мулць динтре ей ау о биографие интересантэ ши кяр необишнуитэ, деши сынт де вырстэ тынэрэ. Дин ширул ачестора фаче парте ши Василе Жовмир, каре не-а сурпринс прин май мулте лукрурь интересанте, май пуй кэ е ши децинэторул уней декораций ыналте. Дин артиколул «Испителе вьеций л-ау кэлит» вець афла пентру че а фост декорат.

Чел май тынэр гид дин Нистрения, Станислав Котлинский, фондаторул аӂенцией де турисм «Хочу Туда», не ындямнэ сэ кэлэторим ку ел. Думнялуй пропуне 22 де трасее туристиче, инклусив 10 прин република ноастрэ ши 12- прин Молдова ши Украина. Ын вииторул апропият думнялуй тинде сэ организезе, де асеменя, кэлэторий ын орашул Каменец-Подолский, ын Карпаць, ын паркул Софиевка, орашул Уман ши ын Ромыния. Артиколул «Гура ноастрэ де Рай» оферэ май мулте деталий.

Докторул Юлия Шчерба лукрязэ ын амбулаториул дин сатул Суклея, р-нул Слобозия, кыте 12 оре пе зи ши аре доар о зи либерэ пе сэптэмынэ. Дар еа ну се плынӂе пе мунка гря, май алес акум, кынд не-а купринс ун маре неказ, нумит «коронавирус». Май мулте деталий афлаць дин артиколул «Пандемия а епуизат атыт медичий, кыт ши пачиенций».